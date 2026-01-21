Współpracownik prezydenta zabrał żonę w góry. Andruszkiewicz: Piękna aura, śnieg i niezapomniane widoki!

2026-01-21 16:00

Nastał czas zimowych ferii, a wraz z nim chwila wytchnienia dla wielu Polaków. Choć pogoda w całym kraju bywa mroźna, w górach panuje wyjątkowo słoneczna aura, która przyciąga turystów spragnionych zimowych widoków. Nic więc dziwnego, że nawet wiceszef Kancelarii Prezydenta RP, Adam Andruszkiewicz (36 l.), postanowił skorzystać z kilku wolnych dni i wybrał się z żoną w Tatry.

Odpoczynek od intensywnej pracy

Adam i Kamila Andruszkiewiczowie spędzają krótki urlop w otoczeniu ośnieżonych szczytów i przejrzystego, zimowego nieba. – Wszystkim polecam Tatry! – powiedział nam Andruszkiewicz, ciesząc się wspaniałymi widokami. Jak podkreśla, to idealny moment, by choć na chwilę oderwać się od intensywnej pracy w Pałacu Prezydenckim.

– To tylko krótki, ale bardzo przyjemny wypoczynek w polskich Tatrach – opowiada nam współpracownik Karola Nawrockiego (43 l.). – Wszystkim serdecznie polecam. Jest piękna aura, śnieg i niezapomniane widoki – dodaje Andruszkiewicz. Po kilku dniach w górach polityk wraca jednak do obowiązków. – Można teraz wracać do codziennej pracy dla Polski i prezydenta Nawrockiego – podsumowuje.

Gorący czas w Kancelarii Prezydenta

A pracy w Pałacu nie brakuje. Ostatnie tygodnie to dla prezydenta czas wyjątkowo intensywny i pełen wyzwań. Trwają spory z rządem dotyczące kolejnych ustaw, które trafiają na biurko głowy państwa, a na arenie międzynarodowej pojawiają się nowe, nieoczekiwane wątki. Jednym z nich jest zaproszenie od prezydenta Donalda Trumpa do udziału w tworzonej przez niego radzie pokojowej — inicjatywie, która budzi wiele pytań i wymaga ostrożnej analizy.

Choć więc zimowe ferie przynoszą chwilę oddechu, polityczna rzeczywistość szybko przypomina o sobie. Przed prezydentem i jego współpracownikami stoi okres pełen decyzji, które mogą mieć znaczenie zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

