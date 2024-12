Koty są bardzo miłymi zwierzętami. Ja mam dobrą kocicę i złego kota. On jest mruczusiem. (...) Jest między nimi konkurencja, nie chodzi o jedzenie, bo tego mają w brud, ale o to, gdzie kto śpi. Są miejsca najlepsze i te gorsze. Najlepsze to w moim pokoju i na moim tapczanie. Tam jest miejsce dla kocicy i dla kocura, ale on jak się położy, to patrzy bym się odwrócił i ją wrzuca! - mówił wówczas prezes. Przyznał też, że koty źle bardzo znoszą jego nieobecność i się obrażają. Tacy wierni przyjaciele to skarb!