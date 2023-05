Wydało się, jak doszło do beatyfikacji Jana Pawła II! Wyszło to dopiero teraz. Pominięto kluczową zasadę!

Szybka beatyfikacja Jana Pawła II. Już wiadomo, dlaczego do niej doszło. Tajemnica ujrzała światło dzienne

We wtorek w Warszawie odbyła się prezentacja książki osobistego sekretarza papieża Benedykta XVI abp. Georga Gänsweina pod tytułem "Tylko prawda". Na konferencji prasowej zapytano hierarchę o stosunek Benedykta XVI m.in. do szybkiego procesu beatyfikacji papieża Jana Pawła II. - Po śmierci Jana Pawła II poproszono papieża, by proces beatyfikacyjny jego poprzednika mógł rozpocząć się przed upłynięciem pięciu lat od śmieci, Benedykt XVI nie wahał się ani chwili - powiedział wieloletni osobisty sekretarz Benedykta XVI arcybiskup Georg Gänswein. Gänswein stwierddził, że zarówno beatyfikacja, jak i kanonizacja, są zawsze długim procesem prowadzonym według ściśle określonych zasad. A przecież w przypadku papieża Jana Pawła II obyło się to wręcz błyskawicznie. Jakie zasady obwiązują w przeprowadzaniu procesów beatyfikacji, czyli uznania za błogosławionego oraz w procesie kanonizacji, czyli uznania za świętego? Osobisty sekretarz Benedykta XVI opowiedział, że: - Pierwsza zasada jest następująca: nie można rozpoczynać procesu beatyfikacyjnego w ciągu pierwszych pięciu lat od śmierci danej osoby, chyba że urzędujący papież udzieli dyspensy. I ta zasada miała zastosowanie oczywiście także do papieża Jana Pawła II - wyjaśnił. Czyli wynika z tego, że potraktowano tę sprawę wyjątkowo.

Hierarcha przypomniał też, że szybko pojawiła się prośba, żeby Benedykt XVI zdecydował się na udzielenie dyspensy, aby ten proces mógł się szybciej rozpocząć. - Z mojej obserwacji, ale też z tego, co mówił mi Benedykt XVI wynika, że papież ani chwili się nie wahał, nie miał absolutnie żadnych wątpliwości, dlatego że u boku Jana Pawła II spędził 23 lata. Pracował pod jego zwierzchnictwem, żył bezpośrednio u jego boku i w związku z tym osobiście doświadczył życia Jana Pawła II - zastrzegł abp Georg Gänswein. Jak podkreślił abp Gänswein, Benedykt XVI uważał, że Jan Paweł II jest "odpowiednim kandydatem do procesu beatyfikacyjnego i że można odstąpić od zasady odczekania pięciu lat od jego śmierci".

Kim jest abp Georg Gänswein? Przez lata był osobistym sekretarzem Benedykta XVI

Georg Gänswein urodził się 30 lipca 1956 r. w Riedern am Wald w Niemczech. Przez wiele lat żył u boku Benedykta XVI. W latach 2005–2022 jako jego osobisty sekretarz w czasie pontyfikatu zakończonego zaskakującą abdykacją, wreszcie od 2012 r. jako prefekt Domu Papieskiego, gdzie był świadkiem ostatnich lat życia papieża emeryta i jego śmierci.

