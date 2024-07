Tak prywatnie ubiera się gwiazda TVP. Justyna Dobrosz-Oracz to królowa mody!

Nie jest tajemnicą, że Agata Duda korzysta z profesjonalnych porad, jeśli chodzi o dobór strojów. Dzięki temu pierwsza dama zachwyca tak w czasie krajowych, jak i zagranicznych wizyt. Jako towarzyszka swego męża, prezydenta Andrzeja Dudy, bywa na wystawnych galach, spotkaniach i uroczystościach. Sama także działa, a jej kalendarz spotkań jest wypełniony po brzegi. Szczególne miejsce w jej zainteresowaniach zajmują najmłodsi, bo Agata Duda to nauczycielka z krwi i kości, która przez lata miał świetny kontakt z uczniami jako nauczycielka języka niemieckiego. Często też spotyka się z kobietami zrzeszonymi w różnych organizacjach, w tym w Kołach Gospodyń Wiejskich.

Projektantka Agaty Dudy o stylu pierwszej damy. Musi być "to coś"

Gdy Polacy poznali Agatę Dudę jej styl był poprawny, ale nieco nudny. Wszystko zmieniło się z biegiem czasu. Wiadomo, że prezydentowa obecnie wybiera kreacje m.in. od Doroty Goldpoint. Inną projektantką, z której porad korzysta jest Władysława Frączek z salonu mody De Marco, która w rozmowie z Plejadą opowiedział nieco o współpracy z Agatą Dudą. Jak układa się ta relacja: projektantki z klientką, jaka jest Agata Duda jako klientka? - Pani Agata Kornhauser-Duda stawia przede wszystkim na klasykę. Kreacje muszą być formalne, stonowane, ale w każdej musi być to "coś". Jest niewątpliwie klientką wymagającą, która zwraca uwagę na każdy detal i szczegół stylizacji. Skupia się na minimalistycznych i klasycznych formach - przyznała znawczyni mody.

Panie współpracują ze sobą już siedem lat: - Jak każda kobieta pani prezydentowa chce wyglądać korzystnie i elegancko. Kreacje nie mogą być za proste, muszą mieć pazur i być ściśle określone przez protokół dyplomatyczny - dodał w wywiadzie panie Władysława. I wyjaśniła, że zgodnie z protokołem w przypadku kreacji pierwszej damy trzeba zapomnieć o wszelkich głębokich dekoltach, większych rozcięciach czy prześwitujących tkaninach. Można wprowadzać urozmaicenia, ale jednak z umiarem. Czasem niestety nie da się wykorzystać w strojach najnowszych trendów.

Pani Władysława zna Agatę Dudę. Wie, jak reaguje ona na krytykę

Pani Władysława Frączek została też zapytana o to, jak Agata Duda odbiera krytykę w sieci: - Pierwsza dama jest osobą publiczną, więc często spotyka się z różnorodnymi opiniami. Pozytywne recenzje dodają jej sił i przynoszą radość. Negatywne są niemiłym doświadczeniem. A przecież każdemu zależy na dobrej opinii. Nawet jeżeli ktoś twierdzi, że się nie przejmuje krytyką, to tak naprawdę takie sytuacje go bolą - przyznała szczerze.

