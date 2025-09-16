Wyluzowany Glapiński przyłapany z żoną w Sopocie. Romantyczny wypad we dwoje

Oszczędny i romantyczny

Adam Glapiński (75 l.) jest ze swoją żoną Katarzyną już ponad 40 lat. Widać, że świetnie się czuje w towarzystwie drugiej połówki bo łapiąc ostatnie promienie słońca wyglądał na wypoczętego i zrelaksowanego. Kiedy spacerował w okolicach sopockiego molo w kraciastej koszuli zupełnie nie wyglądał na potężnego bankiera. Jako prezes NBP inwestuje w potężne zapasy złota, wydawało się, że prywatnie postawi na bursztyn nazywany przecież złotem północy albo złotem Bałtyku. Ostatecznie jednak nie zdecydował się na zakupy. Trudno powiedzieć, czy jantarowe pamiątki były zbyt drogie, czy może żadna nie przypadła do gustu Adamowi Glapińskiemu i jego jego małżonce. Chwilę później prezes Narodowego Banku Polskiego przysiadł przy stoliku i nabierał sił przy kawie.

Kim jest Adam Glapiński?

Adam Glapiński, urodzony w 1950 roku w Warszawie, to postać, która od lat kształtuje polską gospodarkę. Absolwent SGH, gdzie zdobył doktorat i habilitację, wykładał nie tylko w Polsce, ale i za granicą, m.in. w USA. Jego życie to mieszanka nauki, polityki i zarządzania. W latach 80. działał w podziemnej Solidarności, a w III RP był posłem i senatorem. W 2010 roku wszedł do Rady Polityki Pieniężnej, by w 2016 roku, z nominacji prezydenta Andrzeja Dudy, zostać prezesem Narodowego Banku Polskiego. Jako szef NBP Glapiński odpowiada za stabilność złotego i politykę monetarną. Jego kadencja zbiegła się z tak potężnymi wyzwaniami jak pandemia koronawirusa, rosyjska agresja na Ukrainę, globalny kryzys i inflacja. W 2024 roku koalicja rządząca chciała postawić go przed Trybunałem Stanu, zarzucając m.in. brak niezależności NBP. Trybunał Konstytucyjny zablokował ten ruch, a Glapiński trwa na stanowisku. Ma je piastować do 2028 roku.