Okropne! Wyszło na jaw, jak naprawdę traktują Mariannę Schreiber w wojsku. "Po zębach mnie poznacie"

Marianna Schreiber na poligonie

Marianna Schreiber to prawdziwa twardzielka. Jak zapowiadała, tak zrobiła. Jakiś czas temu ogłosiła, że odbędzie szkolenie wojskowe i z tego pomysłu się nie wycofała. Żona ministra z PiS zameldowała się w Jednostce Wojskowej nr 14 przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 w Warszawie. Jak ją traktują w wojsku? Okazuje się, że na taryfę ulgową liczyć nie może. - Niech ten uśmiech Was nie zmyli. To poker face. Dawno tak mnie nikt nie "orał". Może dam radę?… Proszę o gromy wsparcia. Służyć Ojczyźnie piękna rzecz, ale jaka ciężka - podzieliła się swoją refleksją była uczestniczka programu "Top model". Marianna Schreiber trafiła też na poligon. A to już nie przelewki. - Zajęcia na poligonie to świetne doświadczenie w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej. Wiadomo, nie zawsze jest lekko, ale… jakie przeżycia! Deszcz, śnieg, nauka praktyczna. Dałyśmy radę! Poznałam tu naprawdę strong woman - zdradziła żona Łukasza Schreibera.

Marianna Schreiber - ile zarabia w wojsku?

Spore zainteresowanie - jak zawsze - budzą też sprawy finansowe związane pobytem w wojsku. Na jakie pieniądze za odbycie szkolenia wojskowego może liczyć Marianna Schreiber? Celebrytka i założycielka partii Mam Dość nie robi z tego tajemnicy. - 4560 brutto - wynagrodzenie za szkolenie w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej. Taką samą kwotę otrzymuje żołnierz zawodowy. To dane publicznie dostępne - poinformowała na Twitterze. Marianna Schreiber ucięła także spekulacje na temat jej udziału w wojnie, gdyby taka wybuchła w naszym kraju. - Czy po takim szkoleniu, jakie odbywam, gdyby wybuchła wojna, należy obowiązkowo stawić się do wojska? Zdecydowanie tak - podkreśliła.

Jak w wojsku zwracają się do Marianny Schreiber? "Nie ma imion"

Jak już wspominaliśmy, żona Łukasza Schreibera nie może liczyć na specjalne traktowanie. Widać po zamieszczanych w sieci zdjęciach, że pobyt w wojsku to nie zabawa. Na ostatniej jej fotce można zauważyć piękną celebrytkę z całą czarną twarzą! - Poligon jest super! DZSW (Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa - red.). PS. Po zębach mnie poznacie - napisała. Zainteresowanie wzbudza także to, jak w wojsku zwracają się do Marianny Schreiber. Sprawą zainteresowała się posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska, która spytała o to, czy... celebrytka ma na imię Marian, czy Marianna. - Napisałam, że w wojsku kobiety także są szeregowy, jak mężczyźni. Czyli np. ja - szeregowy Schreiber. Na co… tak tolerancyjna posłanka Lewicy odpowiada... Pani Anno, w wojsku nie ma imion - to prawda - zaznaczyła założycielka partii Mam Dość, która często pada ofiarą hejtu. - Nie plujecie już na celebrytkę, tylko na mundur - zwróciła uwagę internetowym napastnikom.

Napisałam, że w wojsku kobiety także są SZEREGOWY, jak mężczyźni. Czyli np. ja - SZEREGOWY Schreiber.Na co… tak - tolerancyjna posłanka Lewicy odpowiada:Pani Anno, w wojsku nie ma imion - to prawda. pic.twitter.com/rcUmXXcoKz— Marianna Schreiber (@MSchreiberM) February 25, 2023