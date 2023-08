Wywołała skandal w sieci, teraz będzie startowała z list Konfederacji. Kim jest Samuela Torkowska?

Ola Kwaśniewska tańczyła przed seksowną aktorką, męża nie widać! Co się tam działo?

Na niewiele ponad miesiąc przed wyborami do Sejmu i Senatu, pojawiają się kolejne kandydatury. Jak zawsze w wyborach pojawiają się osoby z kręgów celebryckich. Tak jest w przypadku Konfederacji. W towarzystwie posła Konrada Berkowicza swój start w wyborach 2023 ogłosiła była dziewczyna Antka Królikowskiego, modelka i uczestniczka Top Model, Samuela Torkowska, znana bardziej pod nazwiskiem Samuela Górska: - Drodzy przyjaciele, stało się! Mam ogromną przyjemność ogłosić swoją kandydaturę do sejmu z ramienia Konfederacji w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Więcej szczegółów już niedługo. ☺️ Tymczasem wraz z posłem Konradem Berkowiczem życzymy smacznej kawusi! - napisała w mediach społecznościowych.

Kim jest Samuela Torowska? Zasłynęła z kontrowersyjnej wypowiedzi

Z czego jest znana? Nie tylko ze świata celebryckiego, ale też ze swojej wypowiedzi, która wzbudziła wiele kontrowersji. Chodzi o wypowiedź Torowskiej (z domu Górskiej), która rozchodziła się po Internecie w 2020 roku. Przypnijmy, że kobieta została nagrana, jak wyznaje, dlaczego popiera Konfederację. - Dlatego, że jestem totalnie przeciwko socjalizmowi. Ja nie życzę sobie, by z moich wypracowanych pieniędzy, ktoś mi to zabierał i dawał tym, którzy sobie nie radzą albo nie chce im się po prostu. Bo ja nie chcę też żydostwa, nie chcę LGBT, nie chcę wielu rzeczy, które obecnie są. Tylko Konfederacja, mam wrażenie, zapewnia taką normalność - tłumaczyła. Internauci szybko rozszyfrowali, że kobieta z nagrania to znana z Top Model modelka.

NIŻEJ ZOBACZYCIE ZDJĘCIA SAMUELI TOROWSKIEJ

Quiz. Ci aktorzy, piosenkarze i sportowcy byli posłami. Pamiętasz, kto zasiadał w Sejmie? Pytanie 1 z 15 Na początek coś prostego. Czy Piotr "Liroy" Marzec był posłem? Tak Nie Dalej