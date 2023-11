Wzruszające słowa Szczerby o mamie. "Codziennie rano budzę się ze słowami..."

Michał Szczerba kilka miesięcy temu stracił mamę. Poseł Koalicji Obywatelskiej żegnał ją we wzruszających słowach, a teraz 1 listopada pięknie ją wspomniał. - Moja Mama Elżbieta zmarła niecałe cztery miesiące temu. Codziennie rano budzę się ze słowami: Mamo kocham Cię. Bardzo tęsknię. Ale też wiem, że jest przy mnie i opiekuję się mną. Wiem co by powiedziała w różnych sytuacjach, na co zwróciła uwagę, doradziła albo stanowczo skomentowała - napisał polityk. Zwrócił też uwagę na to, co powinniśmy robić każdego dnia, a mianowicie, by mówić swoim najbliższym jak najczęściej, że się ich kocha: - Ona wiedziała, ale gdybym mógł cofnąć czas - mówiłbym Jej to każdego dnia. Od tych słów zaczynałbym każdą rozmowę i spotkanie. A ona serdecznie ucałowałaby mnie w czoło. Tak jak robiła to codziennie, gdy byłem mały, przychodząc do mojego pokoju, gdy już spałem - wspomniał we wzruszającym wpisie.

Wpis, do którego dodał zdjęcie swojej mamy zakończył poruszającymi słowami: - Życie jest chwilą. Każdy wspólny dzień jest darem. Każde spotkanie jest ważne. Każde święta, imieniny, wakacje, wyjazd, wyjście na koncert, do teatru, na kolację. Śpieszmy się kochać ludzi. Śpieszmy się im mówić, że ich kochamy. Bądźmy ze sobą blisko i czule.