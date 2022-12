Zadali Oli Kwaśniewskiej ważne pytanie. Odpowiedziała bez ogródek

Lech Wałęsa wybrał się do kościoła i... zasnął?! W świątyni wszyscy patrzyli na niego

Aleksandra Kwaśniewska może pochwalić się sporą rzeszą fanów, których zauroczyła swoim dystansem do siebie, poczuciem humoru i skromnością. W bardzie poważnej odsłonie można ją oglądać na antenie TVN Style, gdzie współprowadzi program „Miasto Kobiet”. Ostatnio zaś internauci dostali możliwość lepszego poznania córki byłej pierwszej pary, gdy w sekcji InstaStroies zorganizowała szybką sekcję Q&A. Pojawiły się między innymi pytania o ulubione świąteczne jedzenie czy ulubiony film.

Twoja ulubiona potrawa wigilijna? – Barszcz z uszkami, kompot z suszu, śledzie, pierogi ze słodką kapustą. Ogólnie jedzenie bożonarodzeniowe u mnie na propsie.

Ulubiony film o miłości? –„Kiedy Harry poznał Sally”

Czy kiedykolwiek żałowałaś, że jesteś jedynaczką? (w dzieciństwie lub w dorosłym życiu)? – Bardzo chciałam mieć starszego brata, ale kiedy usłyszałam, ze mogę mieć młodszego, powiedziałam, że jak tak, to wolę psa

Inne zaś dotyczyły ważnych zagadnień, jak obecna sytuacja w Polsce czy religia. W obu przypadkach Aleksandra Kwaśniewska nie udzieliła jednoznacznej odpowiedzi.

Czy ogarnia Cię strach o Polskę, o to, co będzie? Pytanie w kontekście partii, która jest teraz u władzy. – Mnie ogarnia strach o świat generalnie, ale skupiam się na tym, na co mam wpływ. Inaczej się nie da.

Wierzysz w Jezusa? – W to, że żył 2000 lat temu i został ukrzyżowany? Absolutnie

Mimo wymijających odpowiedzi na niektóre pytania, z pewnością to była niesamowita gratka dla sympatyków Oli Kwaśniewskiej.

