Ola Kwaśniewska szczerze wyznała, co myśli o modzie. Przytyk do matki?

Aleksandra Kwaśniewska stawia na bardzo swobodny wizerunek. Nie przejmuje się tym, co nosi – najważniejsze, by było jej wygodnie. Zazwyczaj nie pokazuje się w strojach od znanych projektantów ani w rzeczach, które są ostatnim krzykiem mody. Sama zainteresowana jasno powiedziała, że tematy związane z modą w ogóle jej nie interesują. - Uważam, że moda to jest sztuczny twór, który został stworzony po to, żeby nakręcać konsumpcjonizm i to jest jakaś bzdura – mówiła w rozmowie z „Faktem”. Podkreśliła, że nie śledzi aktualnych trendów w żadnym medium.

- W ogóle nie przeglądam blogów modowych, nie kupuję gazet modowych, nie chodzę po galeriach, więc nawet nie wiem, co jest na tych wystawach. I szczerze mówiąc, w ogóle mnie to nie interesuje – zaznaczyła. Ola Kwaśniewska woli buszować w second-handach i sklepach vintage, gdzie może znaleźć prawdziwe perełki za rozsądną cenę. Dla niektórych może to wyglądać jak przytyk w stronę jej mamy, byłej pierwszej damy Jolanty Kwaśniewskiej. Ta z kolei zawsze wygląda bardzo szykownie i elegancko, a ostatnio nawet pojawiła sie na sesji zdjęciowej znanego polskiego projektanta Łukasza Jemioła. Jego sklep internetowy reklamuje się jako "Ekskluzywna odież damska i męska", a za bluzę za kapturem trzeba zapłacić 489 zł!

Sonda Kogo wolisz: Kasię Tusk czy Olę Kwaśniewską? Kasię Tusk Olę Kwaśniewską Trudno powiedzieć Lubię obie