2025-08-22 14:34

Agata Duda już nie jest pierwszą damą. Jej miejsce zajęła Marta Nawrocka, a do zmiany doszło zaledwie dwa tygodnie temu. Gdy żona Andrzeja Dudy żegnała się z Pałacem Prezydenckim nie kryła radości. Teraz została przyłapana na zakupach. Promienny uśmiech, wesołe oczy - była prezydentowa nie przypomina dawnej siebie. A zakupy? Dość skromne. To już nie to, co dawne luksusy.

Nowe życie Agaty Dudy

Przez 10 lat prezydentury Andrzeja Dudy jego żona działała po cichu, krocząc własną ścieżką. Niektórzy zarzucali jej, że jest milcząca i nie zabiera głosu w ważnych sprawach. Chociaż zdarzały się przypadki, gdy ówczesna pierwsza dama komentowała pewne sprawy. Zawsze robiła to wprost, stanowczo i bez owijania w bawełnę. Jednak, gdy występowała publicznie czasem była powściągliwa i zdystansowana.

Tym bardziej bardzo głośno było o jej pożegnaniu z Pałacem Prezydenckim. Tuż przed zaprzysiężeniem na prezydenta Karola Nawrockiego w Pałacu odbyło się oficjalne pożegnanie, a właściwie uroczystość odwołania ministrów Kancelarii Prezydenta RP. Głos zabrał Andrzej Duda, a także Agata Duda, która zaskoczyła zebranych. W żywiołowy sposób, z uśmiechem na ustach zwróciła się do obecnych:

Szanowni państwo, przede wszystkim chcę podziękować za wspieranie mojego męża, ponieważ wszyscy wspierali państwo męża. Bardzo dziękuję za pomoc w moich działaniach. Nie ze wszystkimi z państwa miałam okazję współpracować, ale z wieloma tak, także bardzo dziękuję przede wszystkim za to merytoryczne wsparcie, za wszystkie projekty, które wspólnie zrealizowaliśmy, ale też za dobre słowo, za uśmiech, to było dla mnie bardzo ważne - zaczęła.

Po czym dodała: - Coś się kończy, coś zaczyna. Ja chyba jestem najszczęśliwszym człowiekiem w tej kancelarii. Pożegnam się z państwem słowami mojej ukochanej piosenki: "to już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść" - zakończyła wyraźnie zadowolona. Także w czasie zaprzysiężenia prezydenta Nawrockiego w Sejmie była bardzo zadowolona, pełna energii, a uśmiech nie schodził z jej twarzy. Jak jest dziś, dwa tygodnie po tych wielkich zmianach w życiu i pożegnaniu z rolą pierwszej damy? 

Agata Duda promienieje! W białych trampkach popędziła na skromne zakupy

Agatę Dudę zauważono na zakupach w markecie, chociaż rozpoznanie jej nie było takie proste. Dlaczego? Żona byłego prezydenta po prostu promieniała! Widać, że nowa rzeczywistość bardzo jej służy, a być może to też efekt tego, że od niedawna jest teściową. Jedno jest pewne: śmiech dosłownie nie schodził jej z twarzy. Nawet strój pokazywał, że teraz czuje się lekko i swobodnie. Była pierwsza dama wybrała się do sklepu w bardzo modnej, wygodnej stylizacji.

Miała na sobie: błękitne dżinsowe dzwony, talię podkreśliła granatowym paskiem, miała na sobie jasną marynarkę z podwiniętymi rękawami, białą koszulkę i modne białe trampki. Na ramieniu miała granatową torbę, w którą schowała zakupy, bo te były niewielki. Co kupiła? Same zdrowe produkty: chleb słonecznikowy i pomidory, za niecałe 12 zł. Załatwienie sprawunków poszło szybko i Agata Duda popędziła dalej.

