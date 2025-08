Agata Duda z kokardą na ramieniu. Ukryty przekaz kreacji! Ekspert nie ma wątpliwości, to symbol!

Agata Duda od 2015 roku była pierwszą damą. Gdy pojawiała się publicznie u boku męża, zwrócone były na nią oczy wszystkich mediów. Gdy Polacy ją poznali, jej stylizacje były proste i zachowawcze. Dopiero z biegiem czasu Agata Duda przeszła metamorfozę. Porzuciła zwykłe garsonki w stonowanych kolorach na rzecz bardziej wymyślnych krojów i fasonów oraz mocnych barw. Wystarczy wspomnieć, że nie obawiała się odważnych połączeń, jak choćby marynarki w dwóch kolorach czy złote suknie wieczorowe.

W jej szafie można było znaleźć także różnego rodzaju sukienki, które podkreślały jej figurę. Z czasem pierwsza dama zmieniła też uczesanie, postawiła na dłuższe włosy, nieco inaczej zaczesane. Współpracowała z czołowymi polskimi projektantami i miała swoje ulubione pracownie. Jak Agata Duda zaprezentowała się w dniu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta? Pojawiła się w klasycznym zestawie: czerni i bieli, bo jak wiadomo klasyka zawsze się obroni.

Ocena stylizacji Agaty Dudy

O ocenę stylizacji Agaty Dudy poprosiliśmy eksperta, projektanta mody Daniela Jacoba Dalego. To, na co zwrócił on uwagę, to kokarda na ramieniu byłej już pierwszej damy, która była mocnym akcentem delikatnej i eleganckiej stylizacji byłej już pierwszej damy. Zdaniem projektanta był w tym zawarty ukryty przekaz:

Wybór Agaty Dudy był oczywisty. Była pierwsza dama postawiła na biało-czarny komplet, który tak naprawdę nie wyróżnił jej na tle nowej pierwszej damy. Strój był monotonny, bez akcentu, którym mogła podkreślić rangę wydarzenie. Kokarda Agaty Dudy jako element dodatkowy na marynarce odzwierciedlał naturalny spokój. Sądzę jednak, że było to celowe, aby ustąpić miejsca żonie nowego prezydenta. Zdecydowanie na dzisiejszym zaprzysiężeniu to właśnie Marta Nawrocka pokazała prawdziwą modową klasę na wysokim poziomie! Postawiony kołnierz i podłużne guziki w marynarce Marty Nawrockiej oznaczały zdecydowanie odwagę i siłę.