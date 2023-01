Hołownia obudzony przez córki nad ranem. To co zrobiła młodsza zaskakuje!

Ile dostają ministranci po kolędzie?

Kolęda 2023. W tegorocznych wizytach duszpasterskich biorą udział nawet biskupi! Ostatnio pisaliśmy o biskupie Adamie, który w ramach kolędy, odwiedził Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, a także o biskupie Krzysztofie z Bydgoszczy, który zdecydował się - ku ogromnemu zaskoczeniu wiernych - pójść do mieszkań znajdujących się do terenie jednej z parafii. Duchownym podczas kolędy często towarzyszą ministranci. Okazuje się, że młodzi chłopcy także mogą liczyć na zarobek. Były ministrant, a obecnie youtuber Patryk "Śliwson" Śliwa wspomina czasy, w których sam chodził z księdzem po kolędzie. Było to jeszcze przed tym, gdy nastała w Polsce szalejąca inflacja. Ile zarabiał jako ministrant? - To było 2-4 złote do podzielenia się z kolegą. Zarobki są różne i uzależnione od ludzi. Nie da się przewidzieć, ile się zarobi. To jest "co łaska", ile ludzie dadzą. Niektórzy dadzą złotówkę, niektórzy 2 złote, niektórzy nic, a niektórzy dychę. Najczęściej jednak dostawało się 2 zł, rzadko 5 zł i złotówkę. Dychę to dawali najbogatsi ludzie - zdradza Sliwa.

Ministrant ujawnia: w tym roku mam już 850 złotych

Pod jego filmem pojawiło się sporo komentarzy. Inni ministranci zaczęli ujawniać zarobki, na jakie mogli liczyć w trakcie kolędy. - Jak chodziłem z jednym księdzem po kolędzie, to zawsze wyciągał z koperty po np. 20 zł na głowę - zdradził jeden z nich. Inny internauta napisał o mechanizmie, który funkcjonuje w jego parafii. - U mnie na wsi ksiądz ogłasza, kiedy chodzi po kolędzie, i każdy wie, chodzi się po trzech ministrantów tak z 30-40 domów. Ludzie dają minimum 10 zł, a nawet 50 - ujawnił. Inny ministrant tylko w tym roku zebrał już pokaźną sumkę. -W tym roku byłem trzy razy i mam już 850 złotych - pochwalił się. - U mnie we wsi minimalnie 20 zł na 2 na ministranta - zdradził kolejny. - U mnie w parafii zarabia się max 400zł na głowę - wyliczył inny ministrant. - Ja jestem ministrantem we wsi która ma 2,5 tys. mieszkańców mam zazwyczaj 3 kolędy co roku i średnio mam 600 zł więc nie narzekam (średnio co dom dają po 10 zł) - napisał kolejny ministrant.

Nie przegap: Ksiądz Tomasz po kolędzie zajrzał do niewierzącego. Szok, co stało się potem. Minister z PiS reaguje! Poniżej galeria zdjęć ks. Tomasza Białonia