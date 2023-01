Nieprawdopodobna akcja biskupa podczas kolędy. Wiernym oczy wyszły z orbit!

Biskup Krzysztof Włodarczyk z kolędą u wiernych. "Bardzo miłe zaskoczenie"

Kolęda 2023. Biskup Krzysztof Włodarczyk w ramach kolędy odwiedził bydgoszczan mieszkających na terenie parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników. To nie pierwszy hierarcha, który wybrał się z wizytą duszpasterską. Niedawno pisaliśmy o biskupie Adamie Bałabuchu, który z kolędą udał się do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. - Chciałem choć przez chwilę być z ludźmi. Najważniejszym wymiarem tego spotkania jest modlitwa. Błogosławieństwo Boga, który chce wchodzić w relacje małżeńskie, rodzinne, codzienną egzystencję. Także w te sytuacje, które niejednokrotnie są trudne do uniesienia - tłumaczył biskup Włodarczyk cytowany przez profil Diecezji Bydgoskiej na Facebooku. Wierni nie kryli zdziwienia, gdy do ich drzwi pukał sam biskup. – Byłam ciekawa, jaki ksiądz nas odwiedzi, a mąż zażartował i powiedział: biskup przyjdzie - zdradziła pani Bogusława. - To było dla nas bardzo miłe zaskoczenie. Sam ksiądz biskup powiedział, że chce być blisko wiernych – dodał pan Adam, jej mąż. Proboszcz parafii Matki Boskiej Królowej Męczenników ujawnił, że biskup Włodarczyk sam się zgłosił do chodzenia po kolędzie. - Ksiądz biskup sam podjął tę inicjatywę, co jest naszą ogromną radością. Odwiedza największą, bo aż kilkudziesięciotysięczną dzielnicę Bydgoszczy - ujawnił ks. prałat Jan Andrzejczak, cytowany przez diecezjalny portal.

Kim jest biskup Krzysztof Włodarczyk?

Biskup Krzysztof Włodarczyk znany jest z nietypowego podejścia do wiernych. Nie tylko sam chodził po kolędzie, lecz także podczas Bydgoskiego Orszaku Trzech Króli przebrał się za pasterza. Nikt nie mógł go poznać! Hierarcha nie stroni także od mediów społecznościowych. - On doskonale czuje, że trzeba być tam, gdzie są ludzie. Nie można zamykać się w gabinecie, jak robił to poprzedni biskup - powiedział "Gazecie Wyborczej" jeden z lokalnych księży. Bp Włodarczyk należy też do męskiego ruchu Wojowników Maryi. Prowadzi go kontrowersyjny salezjanim - ks. Dominik Chmielewski.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka i pracuje ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Sonda Czy przyjmujesz księdza po kolędzie w swoim domu? TAK NIE