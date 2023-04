Zaskakująca wiadomość od Tadeusza Rydzyka. Już złożył dokumenty

Tadeusz Rydzyk w 2001 roku założył Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. To uczelnia, które oferowała naukę na takich kierunkach jak dziennikarstwo i komunikacja społeczna, politologia, informatyka i z czasem także pielęgniarstwo oraz prawo. Jak się okazuje, redemptorysta chce rozszerzyć ofertę swojej uczelni. Jak powiadomił, już złożono dokumenty do Ministerstwa Edukacji i Nauki potrzebne, aby od października mógł ruszyć nowy kierunek. Tym razem ma to być kierunek lekarski.

- Trzeba kształcić intelekt i osobowość, pomóc we właściwym kształtowaniu. Dlatego złożyliśmy dokumenty. Będziemy robili nabór. Wierzymy, że dostaniemy zgodę. Chcielibyśmy zacząć od października – oznajmił Tadeusz Rydzyk.

Ojciec dyrektor podkreślił, ze liczy na pozytywne rozpatrzenie sprawy, z koeli Akademia podkreśla, że wszystkie oferowane kierunki Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Dodanie kolejnego kierunku, do tego tak wymagającego, może dziwić, zapewne jednak Tadeusz Rydzyk odpowiednio wszystko przekalkulował.

