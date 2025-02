Szok, czyja matka pojawiła się na spotkaniu z Trzaskowskim w Błoniu. Wszyscy ją znają!

Spotkanie z Trzaskowskim w Błoniu

Rafał Trzaskowski zawitał we wtorek (25 lutego) do Błonia pod Warszawą. Na spotkaniu z wyborcami poruszał ważne tematy dotyczące bezpieczeństwa Polski, odnosił się do sytuacji na Ukrainie, wspominał o wizycie i rozmowie Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem. Kandydat KO w wyborach prezydenckich 2025 przyznał, że w obecnej sytuacji międzynarodowej ważne jest, że taka rozmowa się odbyła, bez względu na to, jak długo trwała.

Trzaskowski podkreślał też, jak ważne i konieczne jest to, by o spawach bezpieczeństwa mówić jednym głosem. Przy okazji podkreślił, że właśnie tak to wygląda w przypadku rządu i prezydenta Andrzeja Dudy. Trzaskowski wyraził także zadowolenie ze zwołanej przez prezydenta Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która odbyła się w poniedziałek (24 lutego).

Zaskakujące, kto pojawił się na spotkaniu z kandydatem KO. Minister Nitras szybko to wychwycił

Na spotkaniu z Trzaskowskim w Błoniu pojawiło się sporo osób, a relację z niego śledzili, jak się okazuje, także politycy, w tym minister sportu Sławomir Nitras. Minister wrzucił do sieci zdjęcie ze spotkania z Trzaskowskim, ale zwrócił uwagę na to, kto siedział tuż za stojącym i przemawiającym kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Była to kobieta w zielonej marynarce. - Panią w zielonym żakiecie to znam :) ale fajnie - napisał na portalu X polityk.

Dlaczego minister Nitras zwrócił na nią uwagę? Okazało się, że ją zna, ponieważ była to mama Roberta Lewandowskiego, pani Iwona Lewandowska! Zresztą z pewnością zna ją wiele osób, ponieważ jako matka słynnego piłkarza, pani Iwona nieraz pojawia się w mediach czy na sportowych galach, gdy odbiera nagrody w imieniu syna.

Wybory prezydenta Polski 2025 coraz bliżej

Przypomnijmy, że wybory prezydenckie odbędą się 18 maja 2025, a druga tura wyborów dwa tygodnie później, czyli 1 czerwca 2025. Z ostatnich sondaży wynika, że największym poparciem wyborców cieszy się kandydat KO, Rafał Trzaskowski. Drugie miejsce zajmuje w sondażach kandydat obywatelski, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, Karol Nawrocki. Natomiast miejsce trzecie od pewnego czasu zajmuje kandydat Konfederacji, Sławomir Mentzen.