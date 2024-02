Zaskakujące, z kim żona Patryka Jakiego była na studniówce! Dopiero teraz to wyznała

Europoseł Patryk Jaki ma wielkie szczęście w miłości! Od lat tworzy udany związek z Anną Jaki. Ślub wzięli w 2013 roku, a sakramentalne "tak" powiedzieli sobie w opolskiej katedrze. Jaki był już wtedy posłem (wtedy) Solidarnej Polski, a na uroczystości nie zabrakło politycznych kolegów, w tym Andrzeja Dery i Arkadiusza Mularczyka. Pannę młodą, która wybrała piękną ozdobę do włosów: czyli różowe róże, do ołtarza prowadził dumny ojciec. Zakochani poznali się kilka lat wcześniej, a połączyła ich polityka! Anna Jaki w jednym z wywiadów opowiedziała o tym, jak poznała przyszłego męża: - Kiedyś miałam ambicje, by zostać politykiem – dlatego zaangażowałam się w działalność samorządu uczniowskiego. Wybrano mnie jako reprezentanta do Młodzieżowej Rady Miasta Opola – było to, gdy chodziłam do liceum, miałam 17 lat. Patryk był opiekunem tej rady – 21-letni miejski radny, taki przystojny… W którymś momencie między nami zaiskrzyło i umówiliśmy się na randkę. Reszta, jak to się mawia, jest już „naszą tajemnicą” - komentowała w rozmowie z WP.pl.

Teraz, gdy w minioną sobotę europoseł z żoną wyruszyli na ostatkowy bal, czyli dobroczynny Bal Sternika, panią Annę wzięło na wspominki. Wrzuciła do sieci zdjęcie z mężem, pokazując, jak przygotowali się na wielkie wyście i dodała: - Zdjęcie przypomniało mi studniówkowe klimaty i to, że na mojej studniówce też byliśmy razem, trochę lat już minęło - przyznała. Jak Jaki i jego żona wyglądali na balu? Zobaczcie w galerii zdjęć niżej.

