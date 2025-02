Dorota i Andrzej zaprosili do siebie Trzaskowskiego i jego żonę Małgorzatę. Oto, co zaserwowali im na śniadanie. Talerz wędlin to dopiero początek

Maria Kurowska na swoich mediach społecznościowych zamieściła w piątek film, na którym mocno nie przebierała w słowach. Na nagraniu pokazywała m.in., że nie działała jej sejmowa przepustka. - Jestem w podziemiach budynku Sejmowego gdzie do niedawna obradowała nielegalna Komisja Śledcza. Na wieść że Minister Zbigniew Ziobro dotarł wchodzi do budynku Komisja podjęła uchwałę o Areszcie Ministra i uciekła z sali obrad. Cyrk o zasięgu światowym! Tylko Polski żal…… – relacjonowała. Oburzała się ponadto, że posłowie i dziennikarze będący na miejscu zostali zamknięci w podziemiu sejmu. – Nie wiadomo gdzie jest pan minister, to jest człowiek chory, nikt nie myśli o tym, że przyjechał do sejmu, że chce składać zeznania – oburzała się. Na filmie kwituje, że „komisja przestraszyła się Ziobry i uciekła”.

- To dalsza kompromitacja nielegalnej komisji Sroki. Byłam pod drzwiami i widziałam, jak nagle komisja śledcza uciekła przed świadkiem. Gdy Minister Zbigniew Ziobro wjechał do Sejmu, jeden ze strażników powiedział, że na polecenie Pani Sroki, ma poczekać i został skierowany do innego pokoju. Ewidentnie chodziło o żałosny spektakl z zatrzymania Ministra. My posłowie nie powinniśmy się zajmować uczestniczeniem w takich spektaklach. Mamy zajmować się tym, żeby Polakom żyło się lżej. Do mnie przychodzą ludzie i są przerażeni tym, co dzieje się w Polsce. Proszą: róbcie coś! Ten rząd nie zajmuje się niczym innym, jak tylko niszczeniem opozycji. Zaczynamy być bantustanem, gdzie nie ma prawa, jest prawo pięści. Poczynając od siłowego przejęcia TVP i Prokuratury Krajowej - przekonywała w innym wpisie.

Posłanka Kurowska prawdziwą furorę w swoich mediach społecznościowych dwoma zdjęciami, które umieściła na swoim Facebooku. Na jednym z nich Ziobro był królem Polski, na drugim zaś szeryfem jak z amerykańskiego westernu!

