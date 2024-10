Ziobro spotkał Szczerbę na lotnisku. Tak miał się zachować

Tak wygląda druga żona Rafała Ziemkiewicza. To piękna znana aktorka [ZDJĘCIA]

Zbigniew Ziobro nie stawił się na przesłuchaniu przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Były minister sprawiedliwości nie przesłał członkom komisji żadnego usprawiedliwienia, natomiast tego samego dnia opublikował w sieci wpis, w którym oskarżał Donalda Tuska, że przez niego musiał ujawnić szczegóły swojej choroby nowotworowej. – Gdybym poszedł na komisję, to złamałbym prawo – oznajmił Ziobro w rozmowie z „Super Expressem” (WIĘCEJ: Ziobro nie stawił się na komisji, ale był w prokuraturze. ”Gdybym poszedł na komisję, to złamałbym prawo"). Tymczasem dzień później polityk stawił się w Prokuraturze Okręgowej w Sieradzu. Rzeczniczka Jolanta Szkilkin przekazała, że złożył on zeznania w sprawie, w której wraz z żoną mają status pokrzywdzonych.

W rozmowie z Onetem swoje oburzenie w tej kwestii wyraził europoseł Michał Szczerba. - Oni, mam na myśli polityków PiS i ich akolitów, wciąż myślą, że są świętymi krowami, ponad prawem. Nie są i szybko się o tym dowiedzą. Przeliczą się w tym swoim przekonaniu o bezkarności - grzmiał. - Niezwykle ciekawe jest to, że poseł Ziobro na komisji stawić się nie może, a dzień później stawia się w prokuraturze. Bo tam jest pokrzywdzonym, a przed komisją musiałby mierzyć się z potencjalnymi oskarżeniami. Zbigniewa Ziobrę widuje się w galeriach handlowych, na stacjach benzynowych. Ja sam, po niedoszłym przesłuchaniu go przed komisją, w miniony wtorek, widziałem posła Ziobrę na lotnisku - oznajmił zaskakująco.

Jak wspominał Szczerba:

- To było wieczorem, przed godziną 20, jak mnie i ministrę z rządu Donalda Tuska zobaczył, to się nagle wycofał. Nie wiem dlaczego...

W opinii europosła Ziobrą powinno się zainteresować prezydium Sejmu. – Nie wykonuje swoich poselskich obowiązków. Nie przychodzi do Sejmu, nie głosuje, nie pracuje w komisjach. A dietę i uposażenie pobiera – ocenił.

