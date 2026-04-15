Zmiany na grobie prof. Staniszkis. Kamienny pomnik bez krzyża [ZDJĘCIA]

Prof. Jadwiga Staniszkis była wybitną socjolożką i znaną publicystką, profesorem nauk humanistycznych. Z jej zdaniem i opiniami liczyło się wiele osób, także polityków z pierwszych stron gazet, którzy mieli do niej szacunek. Przez lata przyglądała się polskiej scenie politycznej i społeczeństwu, wnikliwie analizowała sytuację w Polsce. Zawsze opanowana przedstawiała swoje argumenty. Często występowała w mediach jako komentatorka. Od 1992 była profesorem na Uniwersytecie Warszawskim, przez wiele lat pracowała jako wykładowczyni. W 2004 roku zdobyła Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Pogrzeb Jadwigi Staniszkis odbył się w kościele św. Krzysztofa w podwarszawskiej Podkowie Leśnej 25 kwietnia 2024 roku. Jej córka wspominała w poruszających słowach: - Mama wierzyła, że wszystko, co można sobie wyobrazić, można później zrealizować. Zawsze miała oryginalne, odważne pomysły, które potem wprowadzała w życie. Wszystko jest możliwe, nigdy nie jest za późno, takie podejście do życia przekazała mi i moim dzieciom.

WIĘCEJ: Włodzimierz Czarzasty po śmierci Jadwigi Staniszkis opublikował wyjątkowe zdjęcie. To trzeba zobaczyć

W czasie pogrzebu odczytany został list skierowany do żałobników przez ówczesnego prezydenta, Andrzeja Dudę. Napisał on w liście: - Służyła ojczyźnie swoją ogromną wiedzą i nieustannym zaangażowaniem. Obca była jej postawa zdystansowanego teoretyka, skupionego jedynie na intelektualnej refleksji. Ofiarnie, idąc za głosem serca i sumienia, nie zważając na osobiste koszty, walczyła o wartości fundamentalne: o wolność, sprawiedliwość, ludzką godność.

Jeszcze rok temu, w pierwszą rocznicę śmierci, grób prof. Staniszkis był skromną mogiłą z drewnianym krzyżem. Teraz wygląda to zupełnie inaczej. W miejscu mogiły postawiony został elegancki, surowy w swoim przekazie pomnik. To niski pomnik z czarnego kamienia, nie ma na im krzyża. Jest płyta z nazwiskiem profesor, datami jej urodzin i śmierci, a także napis: profesor socjologii. Płyta jest prosta, a jedynie w miejscu, w którym wyryto napisy przypomina jakby gładką lawę. Grób jest zadbany, stoją na nim świeże, kolorowe, typowo wiosenne kwiaty, są też znicze. Widać, że ludzie pamiętają o wybitnej profesor socjologii. Zdjęcia grobu w galerii niżej.

ZOBACZ: Rocznica śmierci żony Gierka. Syn wspomniał Stanisławę Gierek i pokazał jej grób

31