Niczym bumerang wraca temat kościelnego ślubu Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich. Para, która jest razem niemal 50 lat, mimo że nie jest od dawna parą prezydencką to wzbudza zainteresowanie mediów. Ludzie uwielbiają romantyczne historie, a taka przydarzyła się Kwaśniewskim. Młody Aleksander, gdy poznał Jolantę, od razu zaczął patrzeć na nią inaczej, niż na inne dziewczyny. Miał nawet żartować w rozmowach z kolegami, że ta śliczna dziewczyna zostanie jego żoną! I miał rację, bo zdobył serce Jolanty, chociaż łatwo nie było, a na drodze stało uczcie do byłego chłopaka.

Faktem jest, że zakochani pobrali się w listopadzie 1979 roku, w Urzędzie Stanu Cywilnego. Wiele lat później miało dojść też do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, a parze miał błogosławić sam kapelan pary prezydenckiej, a ślub kościelny miał się odbyć już po śmierci papieża Jana Pawła II. - O wszystkim donosiła wydawana wtedy gazeta "Nowy Dzień": - Ksiądz płk Jan Domian, były kapelan prezydenckiej pierwszej pary, miał niewątpliwą przyjemność błogosławić państwu Kwaśniewskim. Ceremonia ślubu odbyła się kilka tygodni temu w pałacowej kaplicy. Była utrzymana w największej tajemnicy. Nawet najbliżsi druhowie prezydenta nie dostali na nią zaproszenia - donosił "Nowy Dzień". Nikt jednak otwarcie nie potwierdzał tych rewelacji. Rok temu w wydanej książce "Prezydent. Aleksander Kwaśniewski w rozmowie z Aleksandrem Kaczorowskim" znów pojawił się ten temat, a Kwaśniewski wszystko wyjaśnił.

Kwaśniewscy wzięli ślub kościelny?! Były prezydent wprost: "Joluś, zobacz..."

Jednak w najnowszym wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" ponownie Kwaśniewski został zapytany o to, czy fatycznie brał on kościelny ślub z Jolantą Kwaśniewską i to w prezydenckiej kaplicy. - Nie to nieprawda. Arcybiskup Głódź bardzo się o to starał. Chciał nas dodać do swojej kolekcji Żona miała takie wahania: "a może by...". Ja jej na to: Joluś, zobacz, jak jest dobrze. Nie ryzykujmy. Możemy to tylko zepsuć - wspomniał tamten czas Kwaśniewski.

