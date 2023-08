Bogusław Wołoszański zdradził, co łączyło go z Kaczyńskimi. Są ze sobą na „ty”

Marszałek Sejmu, minister spraw zagranicznych i minister obrony. W ostatnich 30 latach niewielu bhttps://www.se.pl/wiadomosci/lekkie/szok-az-nas-zatkalo-gdy-dowiedzielismy-sie-jak-o-44-lata-mlodsza-zona-korwina-mikke-zwracala-sie-do-niego-niewiarygodne-ciezko-uwierzyc-aa-r6yM-MB9f-GXd3.htmlyło polityków pełniących dłużej najważniejsze funkcje, niż Radosław Sikorski (60 l.). Jednak to jego żona, Anne Applebaum-Sikorska, poza granicami kraju, a szczególnie za oceanem, jest bardziej rozpoznawalną postacią. Za książkę „Gułag” otrzymała Nagrodę Pullitzera, udziela się regularnie w największych amerykańskich mediach.

Z polityką nie mają nic wspólnego żony liderów Trzeciej Drogi, Władysław Kosiniak – Kamysz (42 l.) i Szymona Hołowni (47 l.), obie są jednak silnymi kobietami. Urszula Brzezińska - Hołownia jest oficerem w Wojsku Polskim. - Nie chcę, by żona poszła na wojnę, ale nie mogę tego nie zakładać. Ula jest dowódcą klucza, ma ludzi pod sobą, ale i nad sobą, otrzymuje rozkaz i leci - mówił dla „Wprost” dumny mąż. Z kolei Paulina Kosiniak - Kamysz (34 l.), dentystka dała się poznać całej Polsce, kiedy skradła show mężowi, wtedy kandydatowi na prezydenta, podczas konwencji w Jasionce. - Chodź tygrysie, scena jest twoja – zaprosiła na scenę lidera ludowców, już na zawsze łącząc go z dumnym drapieżnikiem.

Bywa, że aspiracje polityczne żon wychodzą daleko poza scenę na partyjnej imprezie. Karina Bosak i Dominika Korwin – Mikke (37 l.) w najbliższych wyborach parlamentarnych będą walczyły o poselskie mandaty. Z kolei Marianna Schreiber (31 l.), żona ministra Łukasza Schreibera (36 l.) z PiS, intensywnie szuka swojego miejsca w życiu. Próbowała w modelingu, dziennikarstwie, zakładała partię polityczną, a niedawno odbyła szkolenie wojskowe i na pewno nie da nam o o sobie zapomnieć. Partnerka życiowa innego ministra, Janusza Cieszyńskiego (35 l.), piękna Wanda Buk (35 l.) zdążyła już być wiceministrem, a teraz zarabia potężne pieniądze jako wiceprezes PGE.

Czy tak aktywne, niezależne, a czasem nawet bardziej znane małżonki, pozytywnie wpływają na polityczne kariery swoich mężów? Zdaniem eksperta od politycznego wizerunku, doktora Sergiusza Trzeciaka (47 l.), nie ma jednoznacznej odpowiedzi na postawione tak pytanie. - To zależy co głosi dany polityk. Jeżeli mówi, że ważny jest dla niego zawodowy rozwój kobiet, a jego żona nie pracuje, to nie wygląda to najlepiej. Działa to też w drugą stronę, kiedy ultrakonserwatywny polityk twierdzi, że kobieta powinna przede wszystkim zajmować się rodziną, a jego domowa rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej – kwituje politolog.

