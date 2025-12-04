"Polska na ucho" triumfuje! Podcast z nagrodą dla najlepszego debiutu roku

Aleksandra Sokołowska
2025-12-04 9:40

Podcast "Polska na ucho" reprezentowany przez odcinek "Doktórka" autorstwa Natalii Czarnuch został uhonorowany prestiżową nagrodą jury w kategorii debiut w konkursie "Podcast Roku" im. redaktora Janusza Majki. To dowód na to, że ambitne projekty, skupiające się na autentycznych historiach i jakościowym dziennikarstwie, mają szansę na sukces.

i

"Polska na ucho" to podcast, który od samego początku wyróżniał się na tle innych produkcji dźwiękowych. Zamiast podążać za trendami i oferować łatwą rozrywkę, twórcy postawili na ambitne reportaże, poruszające ważne społeczne tematy i oddające głos zwykłym ludziom. Twórcami całej serii podcastu są Michał Poklękowski, dziennikarz radiowy oraz Mikołaj Wojtaszewski, producent i pomysłodawca podcastu. Autorką reportażu, który reprezentował serię w konkursie, jest Natalia Czarnuch. 

"Ciekawość to pierwszy stopień do sukcesu" – to motto, które przyświeca redakcji, a jak widać, ciekawość Polski i jej mieszkańców przyniosła znakomite rezultaty.

"Polska na ucho" z nagrodą dla najlepszego debiutu roku

29 listopada 2025 roku "Polska na ucho" została uhonorowana nagrodą jury w kategorii debiut w konkursie "Podcast Roku" im. redaktora Janusza Majki. To prestiżowe wyróżnienie, przyznawane przez grono doświadczonych dziennikarzy i ekspertów, jest dowodem uznania dla jakości i zaangażowania twórców podcastu.

"Z wielką dumą informuję was, że "Polska na ucho", której poczynania możecie śledzić w sieci od kilkunastu miesięcy, 29 listopada tego roku zdobyła nagrodę jury w kategorii debiut w konkursie na Podcast Roku imienia redaktora Janusza Majki" – ogłosił gospodarz podcastu Michał Poklękowski. 

Konkurs im. redaktora Janusza Majki to jeden z najważniejszych konkursów w Polsce, promujący jakość, oryginalność i kulturę przekazu w różnych formach dźwiękowych. Nagroda dla "Polski na ucho" jest więc ogromnym sukcesem i motywacją do dalszej pracy.

Co wyróżnia "Polskę na ucho"?

"Polska na ucho" to podcast, który stawia na autentyczność i rzetelność. Twórcy nie boją się trudnych tematów i nie unikają kontrowersji. Ich reportaże są pełne emocji, ale jednocześnie oparte na faktach i solidnym researchu.

Sukces "Polski na ucho" to dopiero początek. Twórcy podcastu zapowiadają, że w przyszłości będą kontynuować swoją misję i oferować słuchaczom jeszcze więcej jakościowych reportaży, poruszających ważne społeczne tematy i oddających głos zwykłym ludziom.

"Ja również pękam z dumy. No nie będę ukrywać, że jest to niesamowite wyróżnienie. Taka nagroda prestiżowa, przede wszystkim nagroda jury, co trzeba podkreślić, jest naprawdę niesamowicie wyjątkowa i z pewnością ogromnie cieszy " - mówi Natalia Czarnuch.

Konkurs Podcast Roku im. redaktora Janusza Majki.

i

Autor: Canva.com Konkurs "Podcast Roku" im. redaktora Janusza Majki.
