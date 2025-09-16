Royal Garden Wilanów - zielona enklawa z prywatnym parkiem o powierzchni 8 000 mkw.

Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem. Aktualnie na placu budowy trwają prace konstrukcyjne, a zakończenie projektu planowane jest na koniec 2026 roku.

Royal Garden Wilanów to przykład, jak nowoczesna architektura może harmonijnie współgrać z otoczeniem. Elegancki budynek o ponadczasowej bryle powstaje na przestronnej działce, której większość zajmą tereny zielone. Starannie dobrane materiały, spektakularne lobby i naturalne barwy elewacji podkreślają wysoki standard oraz nadają inwestycji ponadczasowy charakter. W ramach projektu powstanie 85 apartamentów w Wilanowie o metrażach od 30 do ponad 80 mkw. Każde mieszkanie zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić prywatną przestrzeń na świeżym powietrzu – w formie ogródka, balkonu lub słonecznego tarasu.

Prywatny park - luksus codzienności

Największym wyróżnikiem Royal Garden Wilanów będzie prywatny park dostępny wyłącznie dla mieszkańców. To prawdziwa zielona enklawa o powierzchni 8 000 mkw., w której zastany drzewostan zostanie starannie wypielęgnowany i wzbogacony o nowe nasadzenia. Przestrzeń została zaprojektowana tak, by łączyć komfort wypoczynku i aktywności – znajdą się tu klimatyczne alejki spacerowe, strefy relaksu, ścieżki biegowe, sekcja do ćwiczeń typu crossfit oraz plac zabaw dla dzieci. Powstanie też wydzielona strefa dla czworonożnych pupili. To miejsce, które nie tylko pozwoli oderwać się od miejskiego zgiełku, lecz także sprzyja budowaniu relacji sąsiedzkich w kameralnym, prestiżowym otoczeniu.

- Royal Garden Wilanów wyróżnia się kameralnym charakterem i przestrzenią, której próżno szukać w innych inwestycjach. Zadbaliśmy o to, aby budynek naturalnie wpisał się w otoczenie, a prywatny park stał się symbolem projektu – miejscem odpoczynku, aktywności i codziennego kontaktu z naturą. Postawiliśmy na najwyższą jakość materiałów, funkcjonalne rozkłady i harmonijną architekturę, ale to właśnie zieleń sprawia, że Royal Garden Wilanów jest tak wyjątkowy. To propozycja dla osób, które chcą korzystać z uroków miasta, jednocześnie ciesząc się ciszą, przestrzenią i prywatnością. To prawdziwa zielona enklawa komfortu i spokoju w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji Warszawy - mówi Kamil Gaszyński z Green House Development.

Zielona enklawa w sercu Wilanowa

Miasteczko Wilanów to dynamicznie rozwijająca się część stolicy, która łączy prestiż, nowoczesną infrastrukturę i bliskość natury. W zasięgu krótkiego spaceru mieszkańcy mają sklepy, restauracje, kawiarnie, szkoły międzynarodowe oraz sieć ścieżek rowerowych. Na tle tej tętniącej życiem dzielnicy Royal Garden Wilanów tworzy unikalną przestrzeń – apartamentowiec otulony 8 000 mkw. prywatnego parku, dostępnego tylko dla mieszkańców. To miejsce oferujące luksusowe mieszkania w Warszawie, które zapewnia spokój, bezpieczeństwo i wyjątkowy komfort życia w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji Warszawy.

Green House Development to renomowany polski deweloper od ponad dwudziestu lat działający na rynku nieruchomości premium. Firma specjalizuje się w realizacji kameralnych osiedli domów i apartamentów w prestiżowych lokalizacjach Warszawy. Stawia na wysoką jakość wykonania, architekturę zgodną z najnowszymi trendami oraz tworzenie komfortowej przestrzeni do życia. Inwestycje firmy cieszą się uznaniem wśród klientów poszukujących połączenia luksusu, funkcjonalności i wyjątkowej estetyki.

Źródło informacji: Royal Garden Wilanów