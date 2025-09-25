Nowe trasy pozwolą skomunikować małe i średnie miasta, w tym 14 miejscowości, do których pociągi pasażerskie nie kursowały od dekad. Siatka nowych połączeń PKP Intercity będzie obsługiwana przez nowy tabor – hybrydowe zespoły trakcyjne, lokomotywy hybrydowe oraz składy spalinowe.

Wielki powrót kolei

PKP Intercity walczy z wykluczeniem komunikacyjnym w kraju. Dzięki nowym planom inwestycyjnym pociągi dalekobieżne będą docierać do 14 miejscowości, w których mieszkańcy od dziesięcioleci pozbawieni byli możliwości podróżowania koleją. Po 20 latach pociągi znów będą przejeżdżać przez Człuchów i Czarne, po 3 dekadach kolej wróci do Łomży, Chorzel i Wielbarka. Natomiast mieszkańcy Czaplinka i Złocieńca po 40 latach będą mogli wsiąść do pociągu dalekobieżnego.

Dzięki wzmocnieniu taboru pojazdami hybrydowymi i spalinowymi ok. 440 tys. Polaków ponownie zyska dostęp do pociągów dalekobieżnych. Przewoźnik planuje rozbudować ofertę przewozową w miejscowościach, w których mieszkańcy mają do dyspozycji tylko jedno połączenie dalekobieżne, np. Świdnica, Chojnice, Czersk, Krasnystaw, a także na liniach niezelektryfikowanych, m.in. do Jasła, Zagórza, Kostrzyna czy Gorzowa Wielkopolskiego. Dzięki tym działaniom 3,5 mln mieszkańców kraju będzie miało większy dostęp do kolei dalekobieżnej.

Powiększony tabor

Przewoźnik ogłosił przetarg na wypożyczenie 22 spalinowych składów, które pozwolą uruchomić pierwsze połączenie jeszcze w tym roku, na trasie Gorzów Wielkopolski – Poznań. W 2026 r. ruszy trasa z Łomży do Warszawy, przez Ostrołękę.

W fabryce PESA już powstaje 16 lokomotyw hybrydowych, które będą mogły jeździć po liniach zelektryfikowanych i tych bez elektryfikacji. Dzięki temu nowe połączenia zyskają: Suwałki, Augustów, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Głogów i Leszno.

Dzięki umowie z nowosądecką firmą NEWAG, PKP Intercity odbierze 35 nowych hybrydowych zespołów trakcyjnych, co pozwoli uruchamiać kolejne połączenia. Pierwszy pojazd pojawi się na początku 2027 r. Wszystkie pojazdy trafią do przewoźnika do końca 2. kwartału 2029 r. Będą kursowały po kraju w ramach ekonomicznej kategorii InterCity (IC) i to głównie dzięki nim będzie można uruchomić nowe trasy.

Autor: PKP Intercity/ Materiały prasowe

Nowe trasy kolejowe

Aż 35 hybrydowych zespołów trakcyjnych i 22 składy spalinowe będą obsługiwały następujące trasy:

Białystok – Gdynia (m.in. przez Olsztyn, Szczytno, Chorzele, Ostrołękę, Śniadowo, Łapy);

Gdynia – Kostrzyn (m.in. przez Chojnice, Piłę, Krzyż, Gorzów Wielkopolski);

Gdynia – Szczecin (m.in. przez Chojnice, Człuchów, Szczecinek, Czaplinek, Złocieniec);

Kraków – Gdynia (m.in. przez Katowice, Tarnowskie Góry, Kłobuck, Działoszyn, Łódź, Gostynin, Płock, Rypin, Grudziądz, Sztum);

Kraków – Hrubieszów (m.in. przez Mielec, Stalową Wolę, Biłgoraj, Zamość);

Kraków – Jelenia Góra (m.in. przez Nysę, Świdnicę);

Kraków – Zagórz (m.in. przez Gorlice, Jasło, Krosno, Sanok);

Poznań – Kostrzyn (m.in. przez Krzyż, Gorzów Wielkopolski);

Warszawa – Łomża (m.in. przez Wyszków, Ostrołękę, Śniadowo);

Warszawa – Białystok (m.in. przez Siemiatycze, Hajnówkę, Bielsk Podlaski);

Warszawa – Hrubieszów (m.in. przez Radzyń Podlaski, Lubartów, Zamość);

Warszawa – Gdynia (m.in. przez Sierpc, Jabłonowo Pomorskie, Grudziądz).

W trosce o potrzeby różnych grup podróżnych

Każdy nowy hybrydowy zespół trakcyjny będzie wyposażony w 177 miejsc siedzących – 156 w 2. klasie i 21 w 1. klasie. Komfort podróżowania zapewnią pasażerom m.in. ergonomiczne fotele, klimatyzacja, gniazda elektryczne czy indywidualne oświetlenie. Bezpieczeństwo podróżowania zagwarantuje Europejski System Sterowania Pociągiem ETCS. Osoby o ograniczonej mobilności bądź poruszające się na wózkach będą mogły skorzystać ze specjalnej strefy, która zapewni więcej przestrzeni. W części dla rodzin z dziećmi pojawią się stoliki z wbudowaną planszą do gry i schowkiem na kostkę, co uatrakcyjni podróż najmłodszym pasażerom. W pociągach nie zabraknie też miejsc stojących na rowery, m.in. elektryczne, automatów z przekąskami i napojami oraz przedziału dla drużyny konduktorskiej.

Partnerem materiału jest PKP Intercity