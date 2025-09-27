Aleksandra Mirosław i Iga Świątek mają wspólną broń. Oto ich cichy atut! Rekordzistka napisała o tym publicznie

2025-09-27 17:27

Aleksandra Mirosław kolejny raz udowodniła, że nie ma barier, których nie można przełamać! 24 sierpnia mistrzyni olimpijska z Paryża wywalczyła kolejny złoty medal, tym razem ta sztuka udała się na mistrzostwach świata. Co więcej to trzeci złoty krążek Polki w czempionacie. Mirosław oprócz zwycięstwa zapisała się wielkimi literami w historii polskiego sportu, poprawiając swój własny rekord o 0.03 sekundy! 31-latka za pomocą mediów społecznościowych nie zapomniała podziękować wszystkim, którzy stoją za jej sukcesem w tym... Darii Abramowicz!

Iga Świątek & Aleksandra Mirosław & Daria Abramowicz

i

Autor: Andy Wong & Artur Hojny/Super Express & Art Service/Super Express/ Associated Press

Aleksandra Mirosław w specjalnych podziękowaniach wspomniała o... Darii Abramowicz! Wyjątkowe słowa

Współpraca Aleksandry Mirosław i Darii Abramowicz nie jest tajemnicą. Mistrzyni olimpijska i świata w specjalnych podziękowaniach po znakomitym starcie na mistrzostwach świata wyróżniła psycholożkę, która na co dzień współpracuje także z Igą Świątek.

Nie pisałam o tym w poprzednim poście, bo zasługuje to na osobny wpis. Kilka dni temu zdobyłam swój 3. tytuł Mistrzyni Świata. Ten rok był pełen wyzwań, o czym opowiem więcej wkrótce, ale wiem, że nie jestem w tym miejscu tylko dzięki sobie. Jestem tu dzięki ludziom wokół mnie. Mojemu zespołowi, który jest ze mną na zarówno w dobrych, jak i przede wszystkim złych chwilach. Wspiera mnie bez względu na wszystko i wierzy we mnie nawet wtedy, gdy ja sama mam wątpliwości. Każdemu z nich ufam całkowicie i wiem, że cokolwiek się wydarzy, oni zawsze będą obok - rozpoczęła Mirosław.

To ona stoi za sukcesami Aleksandry Mirosław i Igi Świątek! Wymowne słowa o Darii Abramowicz

Mirosław zdeklasowała wszystkie rywalki na mistrzostwach świata w Seulu. Polka w 1/8 finału pokonała Japonkę Ren Koyamatsu, a w kolejnych rundach okazała się lepsza od trzech reprezentantek Chin. W walce o złoto poprawiła swój własny rekord świata o 0.03 sekundy! To zdecydowało o końcowym zwycięstwie. Rekordzistka świata w specjalnym wpisie nie zapomniała podziękować Darii Abramowicz, która była nie pierwszy raz była ogromnym wsparciem.

@abramowiczdaria dziękuję Ci za wszystkie nasze sesje, niezależnie od strefy czasowej. Za to, że tworzysz przestrzeń bezpieczną, komfortową i wolną od ocen. Dzięki Tobie lepiej znam swoje emocje, potrafię je nazwać i mam większą świadomość siebie. Nauczyłaś mnie, że nie jestem tylko moim sportem, że jestem kimś więcej niż zdobyte medale - napisała Mirosław.

