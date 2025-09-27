Aleksandra Mirosław i Iga Świątek mają wspólną broń. Oto ich cichy atut! Rekordzistka napisała o tym publicznie

Aleksandra Mirosław w specjalnych podziękowaniach wspomniała o... Darii Abramowicz! Wyjątkowe słowa

Współpraca Aleksandry Mirosław i Darii Abramowicz nie jest tajemnicą. Mistrzyni olimpijska i świata w specjalnych podziękowaniach po znakomitym starcie na mistrzostwach świata wyróżniła psycholożkę, która na co dzień współpracuje także z Igą Świątek.

- Nie pisałam o tym w poprzednim poście, bo zasługuje to na osobny wpis. Kilka dni temu zdobyłam swój 3. tytuł Mistrzyni Świata. Ten rok był pełen wyzwań, o czym opowiem więcej wkrótce, ale wiem, że nie jestem w tym miejscu tylko dzięki sobie. Jestem tu dzięki ludziom wokół mnie. Mojemu zespołowi, który jest ze mną na zarówno w dobrych, jak i przede wszystkim złych chwilach. Wspiera mnie bez względu na wszystko i wierzy we mnie nawet wtedy, gdy ja sama mam wątpliwości. Każdemu z nich ufam całkowicie i wiem, że cokolwiek się wydarzy, oni zawsze będą obok - rozpoczęła Mirosław.

Mirosław zdeklasowała wszystkie rywalki na mistrzostwach świata w Seulu. Polka w 1/8 finału pokonała Japonkę Ren Koyamatsu, a w kolejnych rundach okazała się lepsza od trzech reprezentantek Chin. W walce o złoto poprawiła swój własny rekord świata o 0.03 sekundy! To zdecydowało o końcowym zwycięstwie. Rekordzistka świata w specjalnym wpisie nie zapomniała podziękować Darii Abramowicz, która była nie pierwszy raz była ogromnym wsparciem.

- @abramowiczdaria dziękuję Ci za wszystkie nasze sesje, niezależnie od strefy czasowej. Za to, że tworzysz przestrzeń bezpieczną, komfortową i wolną od ocen. Dzięki Tobie lepiej znam swoje emocje, potrafię je nazwać i mam większą świadomość siebie. Nauczyłaś mnie, że nie jestem tylko moim sportem, że jestem kimś więcej niż zdobyte medale - napisała Mirosław.