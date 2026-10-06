Anastazja Kuś już studiuje i zachwyca na uczelni! Ale wystrojona

Bartosz Olszewski
KH
2026-10-06 13:02

Szybko rośnie kolejna gwiazda polskiej lekkoatletyki, która zachwyca nie tylko na bieżni, ale również poza nią. Anastazja Kuś, uważana za jeden z największych talentów młodego pokolenia w biegach sprinterskich, rozpoczęła właśnie zupełnie nowy etap w swoim życiu. 19-letnia lekkoatletka oficjalnie dołączyła do grona studentów i od razu przyciągnęła uwagę wszystkich na uczelni!

Lekkoatletka Anastazja Kuś. Na miniaturze obok zdjęcie w birecie i todze. O jej studiach przeczytasz na SE.
Autor: AKPA, Anastazja Kuś/ Instagram Anastazja Kuś studentka

Anastazja Kuś już na studiach. Ale wystrojona!

Anastazja Kuś w 19. urodziny odebrała świadectwo
Galeria zdjęć 40

Anastazja Kuś wzięła udział w uroczystej, oficjalnej inauguracji roku akademickiego 2026/2027 na prestiżowej Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Z tej okazji zaprezentowała się w tradycyjnym, niezwykle eleganckim stroju akademickim. Wystrojona w klasyczną studencką togę oraz biret wyglądała zjawiskowo, łącząc osobisty urok z powagą akademickiego wydarzenia.

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Młoda sportsmenka natychmiast podzieliła się tym wyjątkowym momentem ze swoimi fankami i fanami w mediach społecznościowych. Na jej profilu pojawiło się pamiątkowe zdjęcie z uroczystości. „Oficjalnie studentka” – napisała krótko na Instagramie, publikując zdjęcie w eleganckiej studenckiej kreacji i dzieląc się swoją radością z rozpoczęcia nowego etapu w życiu.

Wybór Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie to popularny kierunek wśród młodych polskich sportowców, którzy szukają uczelni pozwalającej sprawnie łączyć wyczynowe treningi ze zdobywaniem wyższego wykształcenia. Przed Kuś spore wyzwanie – godzenie intensywnych ćwiczeń, wyjazdów na obozy oraz startów na międzynarodowych arenach z zaliczaniem kolejnych semestrów i egzaminów. Kibice nie mają jednak wątpliwości, że z taką samą determinacją, jaką pokazuje na bieżni, poradzi sobie również na uczelnianych korytarzach!

Rozpoczęcie wymarzonych studiów wieńczy znakomity rok Anastazji Kuś, która w 2026 została młodzieżową mistrzynią świata w biegu na 400 metrów i reprezentowała Polskę na seniorskich mistrzostwach Europy. Choć na razie nie zdradziła wybranego kierunku, z pewnością na uczelni również da z siebie wszystko, aby uzyskać wyższe wykształcenie!

Więcej zdjęć Anastazji Kuś, m.in. odbierającej świadectwo w urodzinowej kiecce, znajdziesz w powyższej galerii.

Anastazja Kuś studentka
Autor: Anastazja Kuś/ Instagram
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