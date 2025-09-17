Anna Lewandowska buszowała w sklepie dla bogaczy! Przymierzała kurtkę, na którą miliony Polaków muszą pracować blisko dwa miesiące

Lewandowski i spółka zmagania w prestiżowych rozgrywkach rozpoczną od wyjazdowej potyczki z Newcastle. Drużyna popularnych "Srok" wraca do Ligi Mistrzów po rocznej przerwie. W sezonie 2023/2024 ekipa z Wysp odpadła w fazie grupowej, wygrywając tylko jedno spotkanie (4:1 z PSG). Teraz podopieczni Eddiego Howe'a mają chrapkę na coś więcej, ale w meczu 1. kolejki faworytem oczywiście nie będą.

Kapitan reprezentacji Jana Urbana skupia się zatem na czwartkowej batalii, z kolei jego żona w tym czasie także nie próżnuje. Anna Lewandowska na brak zajęć nie narzeka, ale mimo to znalazła chwilę na zakupy w Warszawie. Ukochana piłkarza Barcelony odwiedziła butik Łukasza Jemioła, czyli jednego z najpopularniejszych polskich projektantów mody.

Anna Lewandowska w sklepie Łukasza Jemioła. Przymierzała kurtkę za osiem tysięcy złotych!

Lewandowska na zakupy przyjechała wartym blisko milion złotych mercedesem AMG-63 klasy G, a sklep opuściła w bardzo dobrym humorze. Nie wiemy, co było w torbie, z którą Polka wyszła z butiku, ale w trakcie wizyty przymierzała męską czarną kurtkę skórzaną "Maverick", która kosztuje - bagatela - 7990 złotych!

- Będąc w Polsce jak zwykle wpadam do butików polskich projektantów. Dziś jestem u Łukasza Jemioła. Zobaczcie, jakie ma świetne kurtki. To jest akurat kurtka męska, ale może być też kurtką unisex dla kobiet - powiedziała Lewandowska na jednym z nagrań na Instagramie.

Minimalne wynagrodzenie w naszym kraju wynosi obecnie 4666 złotych. Szacuje się, że co miesiąc taką kwotę zarabia około trzech milionów Polaków. Oznacza to, że wielu naszych rodaków musiałoby pracować niemal dwa miesiące, aby pozwolić sobie na zakup kurtki, którą przymierzała Lewandowska.

