Robert Lewandowski, jeden z najwybitniejszych polskich sportowców w historii, ma powody do świętowania. Kapitan reprezentacji Polski i napastnik FC Barcelony kończy dziś 37 lat. Jak co roku, jedne z pierwszych i najważniejszych życzeń spłynęły od jego żony, Anny Lewandowskiej. Trenerka i bizneswoman opublikowała na swoim profilu na Instagramie wpis, który chwyta za serce, ale to dołączone do niego zdjęcia wywołały prawdziwą furorę.

Anna Lewandowska pokazała serię prywatnych, wakacyjnych kadrów z basenu. Na fotografiach widzimy roześmianą parę, która nie szczędzi sobie czułości. Zdjęcia są odważne i pełne radości, a fani natychmiast zalali sekcję komentarzy gratulacjami i komplementami. Do gorących fotografii trenerka dołączyła wzruszające słowa.

- „Wszystkiego najlepszego, kochanie. Kolejny rok starszy, jeszcze silniejszy, jeszcze lepszy. Zawsze jestem z ciebie dumna!” - napisała Anna Lewandowska.

Niezwykła historia miłości. Wszystko zaczęło się od niewinnego kłamstwa

Para od lat uchodzi za wzór i jedną z najsłynniejszych "power couples" w Polsce. Ich wsparcie i oddanie są inspiracją dla wielu fanów. Mało kto jednak pamięta, jak nietypowo zaczęła się ich znajomość. Wszystko zaczęło się w 2007 roku na obozie integracyjnym studentów AWF. To właśnie tam przyszły kapitan reprezentacji Polski poznał swoją przyszłą żonę.

Jak sam Robert Lewandowski wspominał po latach, na początku nie wszystko poszło gładko. Aby zaintrygować Annę, nie przedstawił się swoim prawdziwym imieniem. Powiedział jej, że ma na imię Andrzej. To drobne kłamstewko na szczęście nie stanęło na drodze do wielkiej miłości, która w 2013 roku zaprowadziła ich przed ołtarz. Dziś są szczęśliwym małżeństwem i rodzicami dwóch córek – Klary i Laury.

Robert Lewandowski: 37 lat i wciąż na szczycie

Słowa Anny Lewandowskiej o tym, że jej mąż z roku na rok staje się "jeszcze silniejszy i jeszcze lepszy", idealnie oddają jego sportową postawę. Mimo 37 lat na karku Robert Lewandowski wciąż utrzymuje się na absolutnym światowym topie i jest kluczowym zawodnikiem jednego z największych klubów na świecie. Jego dyscyplina, profesjonalizm i głód sukcesów sprawiają, że wiek wydaje się dla niego tylko liczbą. Z pewnością ogromna w tym zasługa wsparcia, jakie otrzymuje od swojej rodziny.

