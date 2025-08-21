Oczy nam wyszły z orbit po informacji o majątku Roberta Lewandowskiego! Nieprawdopodobna suma

Piłkarze FC Barcelony nie zaliczyli falstartu na początku sezonu i pewnie triumfowali w starciu z RCD Mallorcą - 3:0. "Blaugrana" mimo braku Roberta Lewandowskiego oraz Wojciecha Szczęsnego w składzie poradzili sobie śpiewająco w pierwszym spotkaniu nowego sezonu. Brak Polaków w składzie był spowodowany kontuzją w przypadku napastnika, natomiast "Szczena" przez zakończenie poprzedniego kontraktu musi zostać ponownie zarejestrowany do gry w La Liga, co nie jest łatwym zadaniem dla władz Barcelony.

Powrót Lewandowskiego do gry

21 sierpnia to ważna data dla Polaka, bo właśnie tego dnia obchodzi swoje 37. urodziny. Mimo to, piłkarz nie może liczyć taryfę ulgową i po powrocie do zdrowia będzie walczył o miejsce w składzie, o czym napisano w hiszpańskim "AS".

- Pomimo spektakularnych osiągnięć w karierze, Polak, który w ten czwartek kończy 37 lat, nie będzie miał w tym sezonie przewagi nad Torresem. Flick zdaje sobie sprawę, że zbliżając się do 26. roku życia, Ferran jest w szczytowej formie i dał już byłemu piłkarzowi Bayernu do zrozumienia, że rywalizuje z Hiszpanem na równych prawach - można przeczytać.

Jan Tomaszewski: Robert Lewandowski powinien odejść do Arabii Saudyjskiej! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Robert Lewandowski dorobił się prawdziwej fortuny! Te kwoty zwalają z nóg

Lewandowski przez lata gry na najwyższym poziomie i założeniu wielu biznesów nie może narzekać na brak pieniędzy przez co znalazł się na liście 100 najbogatszych Polaków. Według "Wprost" majątek Roberta i Anny Lewandowskich szacuje się na 723 mln zł! Nie jest tajemnicą, że piłkarz oprócz występowania na murawie stara się dbać o swoje biznesy i inwestycję, a także może pochwalić się kilkoma apartamentami oraz willą. Do tego należy dołożyć bogatą kolekcję aut, w których skład wchodzą m.in. Porsche 911 Speedster, Ferrari F12 Berlinetta, czy Bentley Continental GT Convertible.