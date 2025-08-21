Dziś są ikonami stylu, inspiracją dla milionów i globalną marką. Jednak Anna i Robert Lewandowski, jak każda para, mają za sobą początki, które znacznie różnią się od ich obecnego wizerunku. Archiwalne fotografie z lat 2007-2008 to prawdziwa podróż w czasie, która pokazuje, jak wielką metamorfozę przeszli oboje, a zwłaszcza słynna trenerka.

Anna i Robert Lewandowscy: miłość z obozu i stylizacje sprzed lat

Wszystko zaczęło się w 2007 roku na obozie integracyjnym studentów AWF. To właśnie tam przyszły kapitan reprezentacji Polski poznał swoją żonę. Co ciekawe, jak sam wspominał, na początku nie przedstawił się jako Robert, a jako Andrzej. To drobne kłamstewko nie stanęło jednak na drodze do wielkiej miłości, która w 2013 roku zaprowadziła ich przed ołtarz.

Pierwsze wspólne zdjęcia, które można znaleźć w sieci, pochodzą właśnie z tamtego okresu. Anna, wówczas jeszcze Stachurska, miała wtedy… blond włosy i zupełnie inny styl ubierania się. To czasy, gdy Robert dopiero zaczynał swoją wielką karierę, grając w Zniczu Pruszków, a później przechodząc do Lecha Poznań. W naszej galerii możecie zobaczyć, jak para wyglądała na początku swojej wspólnej drogi. Stylizacje Anny to prawdziwy modowy powrót do przeszłości!

Nie da się ukryć, że na przestrzeni kilkunastu lat wygląd Anny Lewandowskiej ewoluował najbardziej dynamicznie. Z uroczej blondynki stała się ikoną fitness i bizneswoman, która świadomie kreuje swój wizerunek.

Robert Lewandowski: od Znicza Pruszków na szczyt

W czasie, gdy Anna budowała swoją markę, Robert pisał historię polskiej piłki. Jego droga na szczyt była równie imponująca. Odrzucony przez Legię Warszawa, odbudował się w Zniczu Pruszków, by następnie eksplodować talentem w Lechu Poznań i wyruszyć na podbój Europy. Od debiutu w reprezentacji w 2008 roku stał się jej najlepszym strzelcem i wieloletnim kapitanem. Jego kariera to dowód na to, że ciężką pracą można osiągnąć wszystko. Razem z Anną tworzą duet, który od skromnych początków doszedł na sam szczyt.

