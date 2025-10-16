Anna Lewandowska w prześwitującej sukience na pokazie Victoria's Secret! WOW

Pokaz Victoria's Secret to jedno z największych wydarzeń w świecie mody. Aniołki VS to elitarne grono, do którego aspiruje niemal każda modelka. Coroczny pokaz stał się czymś więcej niż tylko prezentacją kolekcji słynnej marki. Gromadzi największe gwiazdy z całego świata, a w tym roku w tym gronie znalazła się Anna Lewandowska!

Żona Roberta Lewandowskiego i czołowa polska influencerka już przed wylotem do Nowego Jorku nie kryła ekscytacji. Jako ambasadorka marki otrzymała specjalne zaproszenie i błyszczała na pokazie wśród największych gwiazd. Taka okazja wymagała też szczególnego ubioru, a Lewandowska zachwyciła wszystkich zgromadzonych.

Jeszcze przed głównym wydarzeniem, popularna trenerka fitness wzięła udział w zamkniętym spotkaniu, na którym miała okazję poznać modelki Victoria's Secret. Przy okazji spotkała się z dawną znajomą - Aną Ivanović, znakomitą niegdyś tenisistką i byłą żoną Bastiana Schweinsteigera, z którą poznały się jeszcze w Monachium. Tym razem Lewandowska w prześwitującej czarnej sukience mocno wyróżniała się na tle serbskiej gwiazdy w klasycznej czerwieni!

Ale to nie wszystko, bo na sam wielki pokaz 37-latka przygotowała równie zjawiskową kreację - czarną mini z wycięciami, która znakomicie podkreślała jej wysportowaną sylwetkę. Niektórzy mogliby nawet pomyśleć, że Lewandowska należy do "Aniołków"! Nowojorski wieczór dostarczył jej niezapomnianych wrażeń, którymi chętnie dzieliła się w mediach społecznościowych. Na żywo zobaczyła m.in. występ latynoskiej piosenkarki Karol G, a także Adrianę Limę i inne najsłynniejsze modelki świata w akcji.