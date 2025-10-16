Anna Lewandowska w prześwitującej sukience na pokazie Victoria's Secret! WOW

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2025-10-16 10:03

Za Anną Lewandowską wyjątkowy wieczór na słynnym pokazie Victoria's Secret w Nowym Jorku. 37-latka wręcz przyćmiła popularne "Aniołki" swoimi kreacjami! Najpierw błysnęła w prześwitującej czarnej sukience, a na samym pokazie postawiła na odważną mini z wycięciami. Zobacz zdjęcia!

Pokaz Victoria's Secret to jedno z największych wydarzeń w świecie mody. Aniołki VS to elitarne grono, do którego aspiruje niemal każda modelka. Coroczny pokaz stał się czymś więcej niż tylko prezentacją kolekcji słynnej marki. Gromadzi największe gwiazdy z całego świata, a w tym roku w tym gronie znalazła się Anna Lewandowska!

Biją na alarm w sprawie Lewandowskiego! Hiszpanie piszą o Annie. "Naciska"

Anna Lewandowska na pokazie Victoria's Secret
30 zdjęć

Anna Lewandowska na pokazie Victoria's Secret. Prześwitująca sukienka i odważna mini

Żona Roberta Lewandowskiego i czołowa polska influencerka już przed wylotem do Nowego Jorku nie kryła ekscytacji. Jako ambasadorka marki otrzymała specjalne zaproszenie i błyszczała na pokazie wśród największych gwiazd. Taka okazja wymagała też szczególnego ubioru, a Lewandowska zachwyciła wszystkich zgromadzonych.

Jeszcze przed głównym wydarzeniem, popularna trenerka fitness wzięła udział w zamkniętym spotkaniu, na którym miała okazję poznać modelki Victoria's Secret. Przy okazji spotkała się z dawną znajomą - Aną Ivanović, znakomitą niegdyś tenisistką i byłą żoną Bastiana Schweinsteigera, z którą poznały się jeszcze w Monachium. Tym razem Lewandowska w prześwitującej czarnej sukience mocno wyróżniała się na tle serbskiej gwiazdy w klasycznej czerwieni!

Tenisowa królowa piękności rozchodzi się ze słynnym mężem. W tle zdrada i różnice nie do pogodzenia

Ale to nie wszystko, bo na sam wielki pokaz 37-latka przygotowała równie zjawiskową kreację - czarną mini z wycięciami, która znakomicie podkreślała jej wysportowaną sylwetkę. Niektórzy mogliby nawet pomyśleć, że Lewandowska należy do "Aniołków"! Nowojorski wieczór dostarczył jej niezapomnianych wrażeń, którymi chętnie dzieliła się w mediach społecznościowych. Na żywo zobaczyła m.in. występ latynoskiej piosenkarki Karol G, a także Adrianę Limę i inne najsłynniejsze modelki świata w akcji.

Super Sport SE Google News
QUIZ. Czy naprawdę wiesz wszystko o rodzinie Lewandowskich? W tym quizie schody zaczynają się od 7 pytania!
Pytanie 1 z 10
Jak ma na imię mama Roberta Lewandowskiego?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NOWY JORK
ANNA LEWANDOWSKA
POLSKIE WAGS
VICTORIA'S SECRET