Tenisowa królowa piękności rozchodzi się ze słynnym mężem. W tle zdrada i różnice nie do pogodzenia

Po dziewięciu latach związku i narodzinach trzech synów, para, która uchodziła za wzór, ogłosiła separację. Prawnik tenisistki jako oficjalny powód podał "różnice nie do pogodzenia". Jednak w tle od miesięcy pojawiały się doniesienia o głębokim kryzysie i nowej kobiecie u boku niemieckiego piłkarza. Tym samym jedna z najsłynniejszych sportowych par na świecie przechodzi do historii. Ana Ivanović i Bastian Schweinsteiger, którzy przez lata wzbudzali podziw i uchodzili za idealne małżeństwo, podjęli decyzję o rozwodzie. Informację oficjalnie potwierdził przedstawiciel prawny serbskiej tenisistki, Christian Schertz, który w krótkim oświadczeniu dla mediów poinformował o przyczynach rozpadu związku.

Ana Ivanović i Bastian Schweinsteiger rozstają się z powodu różnic nie do pogodzenia – brzmiał komunikat.

Prawnik podkreślił jednocześnie, że para nie będzie wydawać żadnych dalszych oświadczeń w tej sprawie i zaapelował o uszanowanie prywatności zarówno ich, jak i trójki ich dzieci w tym trudnym czasie.

To była miłość i ślub jak z bajki

Historia ich miłości wyglądała jak scenariusz filmowy. Poznali się w 2014 roku, gdy Schweinsteiger był u szczytu sławy jako kluczowy zawodnik Bayernu Monachium i świeżo upieczony mistrz świata z reprezentacją Niemiec. Uważana za jedną z najpiękniejszych tenisistek świata Ivanović z kolei należała do ścisłej czołówki kobiecego tenisa. Ich związek od początku budził ogromne zainteresowanie mediów. Rok po pierwszym spotkaniu, w 2015 roku, piłkarz przeniósł się do Manchesteru United, a Ana powoli przygotowywała się do zakończenia swojej błyskotliwej kariery.

Kulminacją ich miłości był bajkowy ślub, który odbył się w lipcu 2016 roku w romantycznej scenerii Wenecji. Uroczystość była szeroko komentowana na całym świecie, a zdjęcia szczęśliwej pary obiegły wszystkie portale.

Zaledwie kilka miesięcy później, w grudniu 2016 roku, Ivanović, triumfatorka Rolanda Garrosa z 2008 roku, ogłosiła zakończenie profesjonalnej kariery, by w pełni poświęcić się życiu rodzinnemu. Para doczekała się trzech synów: Luki, Leona oraz najmłodszego, urodzonego niespełna dwa lata temu, którego imienia nie podano do publicznej wiadomości.

Nowa kobieta powodem rozpadu związku?

Choć oficjalny komunikat jest lakoniczny, od miesięcy w niemieckich i serbskich mediach spekulowano o poważnym kryzysie w ich małżeństwie. Już w kwietniu brytyjski "Mail Sport" informował, że para przechodzi głęboki kryzys spowodowany odmiennym stylem życia i rosnącym dystansem.

Bastian Schweinsteiger, po zakończeniu kariery piłkarskiej, zajął się pracą eksperta telewizyjnego, co wiązało się z licznymi podróżami. W tym czasie Ana Ivanović miała spędzać coraz więcej czasu w swojej rodzinnej Serbii, gdzie w opiece nad dziećmi wspierali ją bliscy z Belgradu.

Ostatni raz publicznie para była widziana razem we wrześniu ubiegłego roku podczas turnieju Laver Cup w Berlinie. Później opublikowali jeszcze wspólne zdjęcie z jarmarku bożonarodzeniowego, jednak od tego czasu w ich mediach społecznościowych próżno było szukać rodzinnych kadrów, co tylko podsycało plotki.

Bomba wybuchła w czerwcu

Prawdziwa bomba wybuchła jednak w czerwcu, gdy niemieckie media opublikowały zdjęcia Schweinsteigera całującego się z inną kobietą. Jego nowa partnerka, przedstawiona w prasie jedynie jako Silva, ma pochodzić z Bułgarii. Para miała poznać się przez swoje dzieci, które uczęszczają do tej samej szkoły. Według doniesień, 40-letni były piłkarz spędził z nową ukochaną wakacje w Maroku, a niedawno byli widziani razem również na Majorce.

Zatem rutynowy zwrot "Różnice nie do pogodzenia" może być dyplomatycznym określeniem na problemy, które narastały od dawna, a których kulminacją stała się nowa relacja w życiu mistrza świata.