Aryna Sabalenka na randce z Novakiem Djokoviciem! Jest komentarz Białorusinki

2025-10-03

Aryna Sabalenka i Novak Djoković razem na randce? Zdjęcia, które pojawiły się w internecie, wywołały zamieszanie wśród fanów obu tenisowych gwiazd. O co chodzi?

Novak Djoković i Aryna Sabalenka

i

Autor: Archiwum prywatne

Aryna Sabalenka i Novak Djoković wyskoczyli razem na randkę. Nie oznacza to jednak, że Białorusinka i Serb zdradzają swoich partnerów, kręcąc razem na boku. Sabalenka i Djoković poszli na podwójną randkę, na której nie zabrakło partnera liderki rankingu WTA Georgiosa Frangulisa oraz oczywiście żony 24-krotnego mistrza turniejów Wielkiego Szlema - Jeleny Djoković. "Wymarzona podwójna randka" - skomentowała Sabelenka, która sama na Instagramie opublikowała zdjęcia całej czwórki.

Novak Djoković uderzył w Igę Świątek. Na ten temat mówią wszyscy od lat

Aryna Sabalenka
79 zdjęć

Sabalenka i Djoković na podwójnej randce

Aryna Sabalenka i Novak Djoković zawsze się lubili, a ostatnio przyjaźnią się jeszcze bardziej. Często spędzają ze sobą czas. Na dodatek Serb niedawno przeprowadził się z Belgradu właśnie do Grecji, a w tym kraju Białorusinka regularnie wypoczywa na urlopach między kolejnymi seriami intensywnych turniejów. To oczywiście za sprawą jej partnera Georgiosa Frangulisa, który ma grecko-brazylijskie korzenie. Teraz Sabalenka i Djoković spotkali się właśnie w Helladzie i tam wyskoczyli na tę podwójną randkę.

Iga Świątek nie dogoni Aryny Sabalenki w rankingu? W tym roku będzie bardzo trudno! [ANALIZA]

Aryna Sabalenka ostatni mecz rozegrała w finale US Open, pokonując Amandę Anisimovą i broniąc wywalczonego przed rokiem w Nowym Jorku tytułu. Potem postanowiła odpocząć i wycofała się z turnieju w Pekinie. Laba jednak już się skończyła. Białoruska liderka rankingu wróci do gry w chińskim Wuhan, gdzie bronić będzie tytułu i aż 1000 pkt. To prawdziwa twierdza Sabalenki. Wygrała tam 17 meczów z rzędu, triumfując kolejno w latach 2018, 2019 i 2024 (w latach 2020-2023 turnieju w Wuhan nie rozgrywano z powodu pandemii, która zaczęła się właśnie w tym mieście).

Iga Świątek gra w WTA Wuhan. Kiedy losowanie? Drabinka pełna gwiazd!

Iga Świątek o relacjach z Aryną Sabalenką. Wywiad dla "Super Expressu"
