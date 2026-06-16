Awantura! Ronaldo wrzucił zdjęcia z plaży i się zaczęło. Padły potworne oskarżenia

Zdjęcia 41-letniego Cristiano Ronaldo z Miami wywołały falę spekulacji i oskarżeń o retusz, podważając autentyczność jego niezwykłej muskulatury.

Kolega z reprezentacji stanowczo rozwiał wszelkie wątpliwości, dementując plotki o Photoshopie i podkreślając inspirującą, naturalną formę legendy futbolu.

Czy ta fenomenalna kondycja pozwoli Ronaldo poprowadzić Portugalię do triumfu na mundialu? Poznaj reakcję samego piłkarza!

Kolega z kadry nie wytrzymał. "Gwarantuję, to nie Photoshop!"

Reprezentacja Portugalii przygotowuje się w Stanach Zjednoczonych do zbliżającego się mundialu. W przerwie między treningami Cristiano Ronaldo wraz z kilkoma kolegami, w tym Vitinhą, postanowił zrelaksować się na plaży w Palm Beach. Zdjęcia umięśnionego torsu 41-letniego napastnika natychmiast obiegły świat, wywołując falę komentarzy. Wielu internautów sugerowało, że tak perfekcyjna sylwetka to efekt pracy grafika, a nie ciężkich treningów.

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Spekulacje postanowił uciąć kolega Ronaldo z drużyny, który nie krył podziwu dla formy legendarnego piłkarza.

- Mogę wam zagwarantować, że to nie Photoshop, on naprawdę tak wygląda. To niewiarygodne, że ma taką sylwetkę w wieku 41 lat. Ja mam 26 i tak nie wyglądam - stwierdził bez ogródek Vitinha.

Dodał również, że postawa Ronaldo jest inspiracją dla wszystkich.

- To tylko kolejny dowód na to, jak bardzo jest oddany i jak ważne jest dla niego bycie w dobrej formie. To wzór zarówno dla młodszych, jak i starszych - podkreślił pomocnik.

Ronaldo ucina spekulacje. "Nie widzieliście moich meczów?"

Sam Cristiano Ronaldo od lat znany jest z tytanicznej pracy i niezwykłej dyscypliny. Piłkarz, który wkrótce jako drugi zawodnik w historii (obok Lionela Messiego) wystąpi na swoim szóstym mundialu, ze spokojem podchodzi do pytań o swoją kondycję. Już przed turniejem, dopytywany przez dziennikarzy, odpowiedział w swoim stylu.

- Z formą fizyczną wszystko w porządku. Nie widzieliście moich meczów? - pytał z uśmiechem Ronaldo.

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Portugalia rozpocznie swój udział w Mistrzostwach Świata w środę, 17 czerwca. O godzinie 19:00 czasu polskiego zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. Dla Ronaldo i jego kolegów będzie to pierwszy krok w walce o najważniejsze piłkarskie trofeum.

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Cristiano Ronaldo skończył 40 lat!