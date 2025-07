Hejter usłyszał wyrok sądu

W maju 2025 roku zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej portale siatkarskie związane z ligą, związkiem i zainteresowanym klubem opublikowały orzeczenie w sprawie gróźb karalnych w kierowanych stosunku do siatkarek BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała pod koniec grudnia 2023 roku. Hejter, który napastował siatkarki w internecie, usłyszał prawomocny wyrok. 33-letniemu oskarżonemu Konradowi Antonikowi wymierzono karę 2 lat ograniczenia wolności, zobowiązując do wykonania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie. Skazany ma też dwuletni zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych siatkarek na odległość mniejszą niż 50 m oraz zakaz kontaktowania się z nimi w sposób bezpośredni lub pośredni w tym samym okresie.

Wulgarnie obraził siatkarki i odpowie za to. Klub polskiej ligi ściga internetowego hejtera

i Autor: Archiwum serwisu

Przypomnijmy, że pod koniec 2023 roku, po tym jak BKS Bielsko-Biała nieoczekiwanie przegrał z niżej notowanym UNI Opole, zawodniczki pokonanej drużyny otrzymały ohydne wiadomości przez internet. Był tam stek wyzwisk i groźby zrobienia krzywdy przekazane w wyjątkowo wulgarnej formie.

Miło, że ludzie, którzy niczego nie osiągnęli się wypowiadają. Wyrażanie swojej opinii to jedno, ale prześladowanie i nękanie wielu zawodniczek to przesada. Mam nadzieję, że kolega z anonimowego konta dużo stracił, obstawiając ten mecz. Upss, następna przegrana w jego życiu – pisała wówczas na Instagramie jedna z obrażanych siatkarek Paulina Damaske. Uderzała jak widać w nieco ironiczne tony, ale nikomu nie było do śmiechu.

Magda Stysiak opowiada o sukcesie w Lidze Narodów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Policja zatrzymała hejtera, który groził siatkarkom i wulgarnie je obrażał. Kara do trzech lat

Za chwilę ktoś może czyhać z nożem za rogiem

– Nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby do drugiego człowieka pisać o zrobieniu krzywdy czy zbiorowym gwałcie – mówiła wtedy „SE” wstrząśnięta Aleksandra Jagieło, prezes BKS. – Nagromadzenie takich wulgaryzmów może wzbudzić uzasadniony niepokój. Można się naprawdę zacząć zastanawiać czy za chwilę ktoś nie będzie stał za rogiem z nożem, czekając na okazję do realizacji chorych zapowiedzi. To dlatego postanowiliśmy działać – dodała szefowa BKS.

– Po tamtym meczu siedem moich siatkarek trzymało pogróżki internetowe w wyjątkowo ohydnej formie – wyjaśniała nam Jagieło. – Stwierdziliśmy, że miarka się przebrała i nie chcemy tego tak zostawić. Wszystkie dziewczyny zeznawały na policji, brali w tym udział specjaliści od zwalczania cyberprzestępczości. Liczymy, że osoba, która się tego dopuściła, przestanie być anonimowa, wszyscy poznają jej dane i odpowie za swoje groźby, są na to paragrafy. I może następnym razem ktoś inny zastanowi się, czy warto – podkreślała była znakomita siatkarka.

QUIZ: Rozpoznasz polskie siatkarki? Tylko prawdziwi kibice odgadną wszystkie! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy od liderki reprezentacji Stefano Lavariniego. Siatkarka na zdjęciu to... Magdalena Stysiak Maria Stenzel Joanna Wołosz Następne pytanie

Ostatecznie hejtera namierzono po niespełna pół roku od popełnienia przestępstw, po czym poniósł zasłużoną karę, a Damaske i jej koleżanki mogły poczuć, że sprawiedliwość zatriumfowała i że nie ma bezkarności w sieci.