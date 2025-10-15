Cały kraj przeżywał jego traumę. Jego ciało pokryły oparzenia, teraz mówi o tym otwarcie

Michał Skiba
Michał Skiba
2025-10-15 13:58

W maju Brazylia przeżywała dramat jednego ze swoich ulubieńców. W pożarze swojego domu ciężkich obrażeń doznał Lucio, piłkarski mistrz świata z 2002 roku. Legendarny obrońca trafił do szpitala, gdzie przeszedł specjalistyczne leczenie. Po miesiącach leczenia zabrał głos na temat tych tragicznych zdarzeń. – Życie uratował mi skok do basenu – mówi wprost.

Lucio

i

Autor: Instagram, Andreas Solaro/ East News

Wybuch w posiadłości byłej gwiazdy Interu

Lucio, były reprezentant Brazylii i kluczowy zawodnik mistrzowskiej drużyny z 2002 roku, w maju został hospitalizowany po tragicznym wypadku w swojej rezydencji w Brasílii. Ogień, który niespodziewanie wybuchł w jego domu, spowodował poważne oparzenia.

Żona zawodnika, Marilia Forgiarini, relacjonowała wówczas, że piłkarz doznał oparzeń znacznej części ciała i natychmiast został przewieziony do szpitala. Lekarze uspokajali kibiców, informując, że jego stan jest stabilny, a Lucio jest przytomny i znajduje się pod stałą opieką specjalistów z różnych dziedzin medycyny.

ZOBACZ TEŻ: Donald Trump nie przestaje szokować. Sensacyjny pomysł przed mistrzostwami świata

Do zdarzenia doszło 8 maja, dokładnie w dniu 47. urodzin byłego reprezentanta. W wyniku eksplozji doznał oparzeń obejmujących około 18 procent powierzchni ciała. Po kilku tygodniach rekonwalescencji udzielił wywiadu włoskiej „La Gazzetta dello Sport”, w którym opowiedział o dramatycznych chwilach. – Potrzebuję jeszcze kilku miesięcy, by odzyskać pełną sprawność, ale mogę powiedzieć, że najgorsze już minęło. Najtrudniejszy był pobyt w szpitalu – prawdziwa trauma. Oparzenia to wyjątkowo bolesne i wymagające urazy. Nadal leczę skórę, to długi proces, jednak czuję się coraz lepiej – mówił piłkarz

ROBERT LEWANDOWSKI PO LITWA – POLSKA. PADŁY BARDZO WAŻNE SŁOWA

"Ból był tak silny, że nie mogłem spać"

– Wszystko wydarzyło się nagle, podczas kolacji u przyjaciela, tuż po moich urodzinach. Kominek zgasł i ktoś próbował ponownie rozpalić ogień, wlewając do środka alkohol. Nastąpiła eksplozja. Pamiętam tylko płomienie na twarzy, rękach i nogach. Moja żona na szczęście nie ucierpiała. Wskoczyłem do basenu, co prawdopodobnie uratowało mi życie. 21 maja przewieziono mnie z Rio Grande do Sul – wspominał. – Ból był tak silny, że przez wiele dni nie mogłem zasnąć. Nigdy wcześniej nie spędziłem tylu dni w szpitalu.

ZOBACZ TEŻ: Ogromna zadyma podczas meczu Włochy - Izrael. Policja brutalnie tłumiła zamieszki

Lucio, a właściwie Lucimar da Silva Ferreira, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych brazylijskich obrońców początku XXI wieku. W barwach reprezentacji rozegrał 105 meczów i strzelił 4 gole. Był filarem defensywy podczas mundialu w 2002 roku, zakończonego triumfem Brazylii. W tym samym sezonie, jako zawodnik Bayeru Leverkusen, dotarł do finału Ligi Mistrzów, w którym zdobył nawet bramkę – choć jego zespół uległ Realowi Madryt 1:2.

Podsumowując swoją historię, Lucio podkreślił, że tragedia wiele go nauczyła: – To, co mnie spotkało, przypomina, jak ważne jest dbanie o siebie i innych. Nigdy nie przypuszczałem, że mogę przeżyć coś takiego, ale teraz wiem, że wystarczy odrobina ostrożności, by uniknąć nieszczęścia. Dbajmy o siebie i o tych, których kochamy – naprawdę warto – podsumował były mistrz świata.

ZOBACZ TEŻ: Syn Dawida Kosteckiego poznał pierwszego rywala. Wielkie nazwisko, to słynny polski pięściarz

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POŻAR
INTER