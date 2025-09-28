Camila Osorio to prawdziwa piękność! Zobacz zdjęcia ślicznej rywalki Igi Świątek!

Camila Osorio, rywalka Igi Świątek w Pekinie, od najmłodszych lat wykazywała talent sportowy. Nic dziwnego, w końcu pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach atletycznych. Jej dziadek, Rolando Serrano, był piłkarzem reprezentacji Kolumbii, a ojciec, Juan Carlos Osorio, grał profesjonalnie w Deportes Quindío i Cúcuta Deportivo. Brat tenisistki Sebastián również próbował sił w piłce nożnej. Camila ma mieszane pochodzenie hiszpańsko-portugalskie i dorastała w Cúcucie, gdzie ukończyła szkołę średnią.

Kariera tenisowa Camili Osorio rozpoczęła się wcześnie. W wieku 11 lat wyjechała samotnie do USA, by trenować w akademii tenisowej na Florydzie. Sama wspomina, że dziś trudno by jej było puścić córkę w taką podróż. W juniorskim ITF Circuit wspięła się na 1. miejsce w rankingu we wrześniu 2019 roku, wygrywając US Open w singlu juniorek (pokonała w finale Alexeyę Yepifanovą). Rok wcześniej, na Igrzyskach Młodzieżowych w Buenos Aires, zdobyła brąz w singlu i srebro w mikście z Nicolásem Mejíą.

Camila Osorio - piękna rywalka Igi Świątek

Profesjonalny debiut Camili Osorio w cyklu WTA miał miejsce w 2016 roku w Bogocie. Przełom nadszedł w 2021 roku: jako nr 180 WTA wygrała swój pierwszy turniej WTA – Copa Colsanitas w Bogocie, pokonując w finale Tamarę Zidanšek. Była to sensacja – najniżej sklasyfikowana mistrzyni od 2018 roku. Powtórzyła to w 2024 i 2025 roku, zdobywając trzeci tytuł w rodzinnym turnieju. Ma na koncie 3 tytuły WTA i 3 ITF w singlu. Najwyżej w rankingu WTA była na 33. miejscu. Na kortach zarobiła ponad 2 mln USD.

Poza kortem studiuje prawo, marząc o karierze prawniczki sportowej. - Tenis to nie wszystko, życie trwa dłużej niż kort - mówi. Uwielbia podróże, interesuje się modą.

