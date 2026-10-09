Chcesz zostać selekcjonerem kadry. Wyślij maila, może ci się uda!

Michał Skiba
Michał Skiba
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-10-09 16:53

W afrykańskiej piłce takie rzeczy już nas nie dziwią, ale warto odnotować. Może jest wśród nas kandydat na przyszłego selekcjonera "Czarnych Gwiazd". Po zwolnieniu portugalskiego selekcjonera Carlosa Queiroza, Ghański Związek Piłki Nożnej kandydatów na jego stanowisko zachęca do wysyłania CV na adres e-mail podany na stronie internetowej federacji.

Trener Carlos Queiroz gestykuluje na boisku. O poszukiwaniach nowego selekcjonera Ghany przeczytasz na SE.
Autor: Photo/ Associated Press Carlos Queiroz

Reprezentacja Ghany podczas tegorocznych mistrzostw świata wyszła z grupy, ale w 1/16 finału przegrała z Kolumbią 0:1. Queiroz stracił pracę po wrześniowych porażkach z Wybrzeżem Kości Słoniowej (0:2) i Gambią (2:4) w eliminacjach Pucharu Narodów Afryki.

Trenerzy, którzy są zainteresowani objęciem drużyny narodowej Ghany mogą zgłaszać swoje kandydatury. Związek powołał pięcioosobową grupę ekspertów, która oceni aplikacje przesłane drogą mailową.

ZOBACZ TEŻ: Nieznane zdjęcia Karola Nawrockiego z Mannym Pacquiao ujrzały światło dzienne! Te z ringu to był dopiero przedsmak

W piłce nożnej to bardzo nietypowy sposób poszukiwania selekcjonera. Na ogół krajowe federacje kontaktują się z trenerami lub ich agentami.

Reprezentacja Ghany czterokrotnie triumfowała w Pucharze Narodów Afryki. W 2010 roku dotarła do ćwierćfinału mundialu w RPA, gdzie przegrała z Urugwajem w rzutach karnych.

18 lat Stadionu Narodowego w Warszawie. Tak powstawał [Zdjęcia]

Stadion Narodowy
Galeria zdjęć 48
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

REPREZENTACJA