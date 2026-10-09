Nieznane zdjęcia Karola Nawrockiego z Manny'm Pacquiao ujrzały światło dzienne! Te z ringu to był dopiero przedsmak

Bartosz Olszewski
likp
2026-10-09 12:48

Karol Nawrocki podczas wizyty na Filipinach odwiedził m.in. ośrodek treningowy Manny'ego Pacquiao. Prezydent RP wyszedł do ringu w... lakierkach i zaprezentował swoją siłę ciosu i technikę bokserską. Okazuje się jednak, że Nawrocki ze słynnym pięściarzem spędził więcej czasu, także poza salą treningową. Nieznane zdjęcia prezydenta z Manny'm Pacquiao ujrzały światło dzienne.

Karol Nawrocki i Manny Pacquiao na treningu i w kuluarach

Karol Nawrocki ostatnio zdobył wielką popularność na całym świecie, ale nie za sprawą swoich działań politycznych, tylko sportowych. Polski prezydent bowiem gościł w gymie absolutnej legendy boksu - byłego mistrza świata w ośmiu kategoriach wagowych - Manny'ego Pacquiao. Karol Nawrocki do ringu wszedł "z marszu", w eleganckim obuwiu zupełnie niesportowym. Nie przeszkodziło to w zadawaniu mocnych ciosów i zademonstrowaniu świetnej techniki. Nie wszystkim jednak spodobała się pięściarska aktywność głowy państwa. Szczególnie krytyczni byli działacze związani z obozem rządzącym.

To jest jednak kompromitacja, wstyd i dziadostwo. Prezydent Polski leci z oficjalną wizytą do Republiki Filipin i chętnie dałby komuś w mordę. Boże, widzisz i nie grzmisz!

- ocenił Tomasz Trela z Lewicy. Sam Manny Pacquiao z kolei był bardzo zadowolony z wizyty Karola Nawrockiego

To był zaszczyt, aby szkolić Jego Ekscelencję Karola Nawrockiego, Prezydenta Polski. Mabuhay!

- napisał na Facebooku legendarny bokser. Na zdjęciach, także tych spoza ringu, widać, że prezydent Polski i Manny Pacquiao złapali dobrą komitywę. Można powiedzieć, że fotografie z ringu to był przedsmak do dania głównego, czyli zdjęć z kuluarów. 

Galeria: Karol Nawrocki w gymie u Manny'ego Pacquiao. Zdjęcia z kuluarów

Karol Nawrocki i Manny Pacquiao śmieją się w pokoju z trofeami. Na miniaturze Nawrocki ogląda puchar. Więcej w serwisie SE.
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Karol Nawrocki na gali boksu

Do tej pory mogliśmy oglądać właściwie tylko zdjęcia z ringu, na których widać rozgrzewającego się Karola Nawrockiego i uderzającego w tarczę trzymaną przez filipińskiego pięściarza. Teraz do sieci trafiły fotografie spoza areny walki. Panowie bardzo swobodnie czuli się w swoim towarzystwie, co nie powinno dziwić. Polski prezydent bowiem od dawna jest pasjonatem boksu. W przeszłości sam walczył w ringu, a w ostatnich latach - nawet już po tym, gdy został głową państwa - często bywa na różnych galach bokserskich. W sobotę, 3 października, Karol Nawrocki pojawił się na gali Rocky Boxing Night w Koszalinie, podczas której walczył jego dobry kolega - Kacper Meyna. 

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