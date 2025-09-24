Córka Adama Małysza ujawnia szczegóły rodzinnej tragedii. Jest przerażona częścią komentarzy

Rodzina Karoliny Małysz straciła dobytek w pożarze. Spotkał ich... hejt

Do pożaru w Wiśle doszło wieczorem, 21 września, a z pożarem walczyły aż 22 zastępy straży pożarnej. – W niedzielę, 21 września tuż po godzinie 17.00, w jednym z pensjonatów w Wiśle przy ulicy Wyzwolenia zauważono płomienie. Ogień bardzo szybko rozprzestrzenił się wewnątrz budynku – informowało m.in. Radio Eska. Na szczęście nie było osób poszkodowanych a pożar nie rozprzestrzenił się na inne budynki. Jak się później okazało, spłonął pensjonat „Maria i Natasza” należący do cioci Karoliny Małysz-Czyż.

Córka Adama Małysza postanowiła poprosić o wsparcie w tej trudnej chwili. – W pensjonacie naszej cioci doszło do tragedii. Będziemy wdzięczni za każdą wpłatę i udostępnienie – napisała Karolina Małysz-Czyż w mediach społecznościowych i udostępniła link do zrzutki, którą założyli jej bliscy. – Nasz rodzinny pensjonat Maria i Natasza Wisła powstawał przez trzy pokolenia. Zaczynaliśmy od kilku pokoi, a z biegiem lat, dzięki ciężkiej pracy naszej rodziny, budynek rósł i zmieniał się w miejsce, które pokochało wielu gości – czytamy w opisie zbiórki. Do tej pory znalazło się wiele osób chętnych pomóc, bo na zbiórkę wpłacono już 40 tys. złotych. Okazuje się jednak, że było też dużo negatywnych reakcji.

Adam Małysz podsumował burzę w polskich skokach po odejściu Thurnbichlera

Karolina Małysz-Czyż udzieliła wywiadu portalowi WP SportoweFakty, choć raczej rzadko rozmawia z mediami. Tam ujawniła, że wiele osób zaoferowało wsparcie. – Po apelu o wsparcie w mediach społecznościowych napłynęło wiele wyrazów solidarności. Od samego początku staramy się być przy nich i wspierać na tyle, na ile to możliwe. Gdy tylko będzie można przystąpić do sprzątania pogorzeliska - natychmiast włączymy się w pomoc. Chciałam też, aby znajomi, rodzina i obserwatorzy mieli świadomość, co się wydarzyło i jeśli zechcą - mogli pomóc, choćby udostępniając informacje. (…) Cudowne jest to, że od pierwszych chwil wielu sąsiadów, właścicieli innych obiektów w Wiśle, bliscy oraz dawni goście agroturystyki okazali swoje serce i zaoferowali pomoc. To pokazuje ogrom siły i solidarności lokalnej społeczności – dodała.

Prowadzący rozmowę Dawid Góra w pewnej chwili wskazał, że Karolina Małysz-Czyż „jest przerażona” komentarzami pod tekstami na temat pożaru. Córka Adama Małysza nie zaprzeczyła i przyznała, że zetknęła się z hejtem. – Niestety, część mediów zrobiło ze sprawy sensację, co wywołało falę hejtu. Pragniemy jasno podkreślić, że zbiórka jest całkowicie dobrowolna. Jeśli ktoś ma chęć i możliwość, może w ten sposób wesprzeć odbudowę agroturystyki. Jeśli nie - absolutnie nie ma takiego obowiązku. Każde dobre słowo i odrobina życzliwości są w tej chwili na wagę złota – podkreśliła Karolina Małysz-Czyż.