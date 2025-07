Denis Labryga wygrał milion na FAME 26. Ma schorowaną mamę w domu opieki. Poruszające wyznanie

Denis Labryga wygrał milion złotych w sztabkach złota w wielkim turnieju K-1 na gali FAME 26. W drodze do zwycięstwa nie brakowało kontrowersji, ale to "Niedźwiedź" został zwycięzcą. Co zrobi z tak pokaźną nagrodą? - Na pewno poinformuję moją mamę, która wymaga 24-godzinnej opieki w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, że wygraliśmy milion - przyznał szczerze Labryga.

i Autor: Super Express Denis Labryga