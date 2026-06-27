Do niej wzdycha pół kraju. Jego dziadka zna cały świat futbolu

Jej pradziadek zapisał się na kartach historii jako trzykrotny zdobywca Pucharu Europy z Realem Madryt, mistrz olimpijski, wicemistrz świata oraz wielokrotny mistrz Węgier i Hiszpanii. To właśnie na jego cześć FIFA przyznaje Nagrodę Puskása dla autora najpiękniejszej bramki roku.
Ane z kolei pielęgnuje historię o swoim dziadku. Oczywiście rozwija też karierę w mediach społecznościowych, publikując materiały poświęcone modzie, podróżom i codziennemu stylowi życia. W jej profilach nie brakuje jednak właśnie piłkarskich akcentów. Influencerka naprawdę chętnie przypomina historię swojego pradziadka, odwiedzając miejsca związane z jego karierą, takie jak Puskás Aréna czy stadion Santiago Bernabéu. Opowiada także mniej znane ciekawostki z jego życia, między innymi dotyczące pracy trenerskiej w chilijskim Colo-Colo w 1977 roku.
ZOBACZ TEŻ: Wicepremier z PiS chciał błysnąć, a Borek z Wichniarkiem postawili go do pionu jak uczniaka! Nie hamowali się zupełnie
Największą popularnością cieszy się na Instagramie, gdzie śledzi ją około ponad 100 tysięcy użytkowników. Jest również aktywna na TikToku i Threads, a na co dzień dzieli swoje życie między Walencję i San Sebastián.
ZOBACZ TEŻ: Jan Tomaszewski nie gryzie się w język! "To idioci!". Legenda grzmi po skandalu na mundialu