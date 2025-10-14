Donald Tusk na trybunach z premier Litwy. Skandaliczny komentarz legendy kadry. Jak tak można?!

Tak kibicie potraktowali Donalda Tuska na meczu Litwa - Polska

Donald Tusk pojawił się na meczu Litwa - Polska w Kownie. Premier oglądał mecz o punkty w eliminacjach mistrzostw świata w towarzystwie szefowej rządu Litwy Ingi Ruginiene. Polscy zawodnicy - mimo słabszych momentów - pewnie pokonali rywali 2:0. Ozdobą meczu był gol Sebastiana Szymańskiego strzelony bezpośrednio z rzutu rożnego. W drugiej połowie gracz Fenerbahce Stambuł dołożył asystę, a piłkę do siatki wpakował Robert Lewandowski. Na trybunach atmosfera była dobra. Pozytywny obraz zaburzyło jednak zachowanie części kibiców względem Donalda Tuska. Obelżywe przyśpiewki, wulgarne okrzyki i przekraczający wszelkie granice transparent - tak potraktowany został szef rządu. To jednak nie wszystko. Znać o sobie dał też Wojciech Kowalczyk, legenda kadry i warszawskiej Legii, a dziś komentator.

Donald Tusk z premier Litwy na trybunach. Wojciech Kowalczyk zamieścił skandaliczny komentarz

Popularny "Kowal" nie pierwszy raz udowodnił, że czasem lepiej w porę odejść od klawiatury komputera czy telefonu. Były napastnik, który na swoim koncie ma m.in. srebrny medal olimpijski, postanowił w skandaliczny sposób skomentować wpis i zdjęcie Donalda Tuska, na którym widać go w towarzystwie premier Litwy.

Jest bramka dla Polski, ale litewska Pani Premier wciąż uśmiechnięta

- napisał szef rządu na platformie X.

Żona też zadowolona? Pytam dla sąsiada

- tak zareagował na post szefa rządu Wojciech Kowalczyk. Jak tak można?! Komentarz legendy kadry spotkał się z dezaprobatą innych użytkowników X.

Jest w pracy, a co tak się martwisz jego życie prywatne? Żenada

- napisał jeden z nich. Większość cytatów jednak nie nadaje się nawet do publikacji. Ciekawe, czy da to "Kowalowi" do myślenia.

