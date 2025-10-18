Dramatyczne wyznanie polskiej mistrzyni świata. Jest wiecznie uśmiechnięta, opowiedziała o trudnych chwilach

2025-10-18 10:24

Agata Kaczmarska zachwyciła całą Polskę podczas ostatnich mistrzostw świata w Liverpoolu. Pięściarka sięgnęła po złoty medal w swojej kategorii wagowej. Teraz w szczerej rozmowie z „Przeglądem Sportowym” opowiedziała o swoich trudnych doświadczeniach z dzieciństwa i sztuce ciężkich wyborów.

Agata Kaczmarska

Autor: World Boxing/ Materiały prasowe Agata Kaczmarska
  • Agata Kaczmarska to polska medalistka mistrzostw świata w boksie w Liverpoolu
  • Polska pięściarka zdobyła złoty medal w kategorii 80+ kg
  • W rozmowie z „Przeglądzie Sportowym” opowiedziała o trudnych doświadczeniach z dzieciństwa

Agata Kaczmarska została mistrzynią świata w boksie

Agata Kaczmarska zdobyła złoty medal mistrzostw świata w boksie w Liverpoolu. Polka w efektownym stylu pokonała w finale swoją rywalkę i sięgnęła po tytuł mistrzyni globu. W tej samej sesji walk Julia Szeremeta przegrała swój finał z reprezentantką Indii Jaismine Jaismine po niejednogłośnej decyzji sędziów. Wynik wzbudził kontrowersje wśród obserwatorów turnieju.

W swoim finale przegrała także Aneta Rygielska. To sprawiło, że Aneta Rygielska została jedyną polską mistrzynią świata podczas tegorocznych zawodów w Liverpoolu. Choć oczy najpierw zwrócone były przede wszystkim na Julię Szeremetę.

Agata Kaczmarska sprawiła wielką sensację podczas mistrzostw świata w boksie i wzbudziła wielkie zainteresowanie wśród fanów.

Agata Kaczmarska o rodzinnym dramacie. Ciężka choroba jej mamy

Agata Kaczmarska udzieliła wywiadu „Przeglądowi Sportowemu”, w którym opowiedziała m.in. o ciężkich doświadczeniach z dzieciństwa. Jej mama chorowała na raka i toczyła ciężką walkę o zdrowie.

- Zawsze każdy jest pełen nadziei, ale nie wiedziałam, jak to wszystko się skończy, czy mama z tego wyjdzie. To był taki moment, że czułam, że pora zrezygnować z pasji i pójść do pracy. Miałam ogromne wyrzuty sumienia, że nie ma mnie w domu, a jestem tam potrzebna – przyznała Kaczmarska.

Pięściarka zdradziła, że to właśnie jej mama pokazała jej, co znaczy walczyć o siebie i była dla niej największą motywacją.

- Ona pokazała mi tę siłę i determinację. Gdy przechodziłam przez trudniejsze momenty, powtarzała: "Dziecko, ile ty jeszcze musisz znieść, żeby to wszystko przetrwać i w końcu coś z tego było". A ja zawsze sobie mówiłam, że nieważne ile, ale skoro ona dała radę przejść tak trudną walkę to, co by się nie działo, ja też dam – dodała.

