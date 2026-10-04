Dziewczyna Marcina Bułki to marokańska modelka! Jej odważne zdjęcia robią furorę!

Ecram Sallam, znana również jako Ikram Sallam, wcześniej mieszkała we włoskim Turynie, gdzie rozwijała karierę modelingową. Dla ukochanego przeprowadziła się na Lazurowe Wybrzeże, do Nicei, gdzie wówczas grał polski golkiper. Modelka studiuje psychologię i jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Chętnie publikuje zdjęcia z odważnych sesji, podróży i życia prywatnego.

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W czerwcu 2023 roku Marcin Bułka oświadczył się Ecram podczas romantycznych wakacji na Malediwach. Modelka świętowała to wydarzenie na Instagramie, pisząc „Dziś, jutro i na zawsze” oraz publikując zdjęcia z wyjątkowej kolacji. Zakochani uwielbiają podróżować. Wspólnie opiekują się też psami (Tysonem i Tommasem), które mają nawet własny profil w sieci. Ecram regularnie kibicuje partnerowi na trybunach. Polsko-marokańska miłość kwitnie!

GALERIA: Gorące zdjęcia Ecram Sallam, dziewczyny Macina Bułki

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