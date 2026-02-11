Egzotycznie piękna Eileen Gu, najbogatsza gwiazda igrzysk. Zarabia miliony, a jej majątek wciąż rośnie

Eileen Gu to postać, która łączy świat sportu, biznesu i mody. Urodzona w USA narciarka, reprezentująca Chiny, jest nie tylko multimedalistką olimpijską, ale także jedną z najlepiej zarabiających sportsmenek na świecie. Jej dochody z kontraktów reklamowych sięgają dziesiątek milionów dolarów, co czyni ją ikoną współczesnego sportu.

Od złota w Pekinie po miliony na koncie

Eileen Gu, znana również jako Gu Ailing, to prawdziwy fenomen. Urodziła się w San Francisco, ma amerykańskiego ojca i chińską matkę, a na nartach zaczęła jeździć już w wieku trzech lat. Jej talent eksplodował bardzo wcześnie, a pierwsze seniorskie sukcesy zaczęła odnosić jako 13-latka. W 2019 roku podjęła kluczową decyzję o zmianie obywatelstwa na chińskie, aby reprezentować kraj pochodzenia swojej matki. Jak sama tłumaczyła, chciała stać się pionierką narciarstwa dowolnego w Chinach i inspirować miliony młodych ludzi.

Jej kariera sportowa to pasmo imponujących zwycięstw. Już jako 16-latka zdobyła dwa złote medale na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży w Lozannie. Prawdziwą gwiazdą stała się jednak podczas igrzysk w Pekinie w 2022 roku, gdzie jako 18-latka wywalczyła dwa złota (w big air i halfpipe) oraz srebro (w slopestyle), stając się najmłodszą w historii zawodniczką z trzema medalami na jednych igrzyskach.

Nie tylko narty. Twarz luksusowych marek

Sukcesy sportowe otworzyły jej drzwi do świata wielkiego biznesu. Według brytyjskiego magazynu "Daily Mail", 22-letnia Gu jest najlepiej zarabiającą uczestniczką zimowych igrzysk olimpijskich. Jak podaje "Forbes", tylko w ciągu ostatniego roku jej zarobki ze sponsoringu wyniosły astronomiczne 23 miliony dolarów.

Jej nietuzinkowa, azjatycka uroda w połączeniu z amerykańskim luzem i sportowym talentem sprawiły, że stała się twarzą globalnych gigantów, takich jak Victoria's Secret, Tiffany & Co., Cadillac czy Visa. W rankingu "Sportico" dotyczącym najlepiej zarabiających kobiet w świecie sportu, Eileen Gu zajmuje czwarte miejsce. Wyprzedzają ją jedynie największe gwiazdy tenisa: Coco Gauff, Aryna Sabalenka i Iga Świątek. To pokazuje, jak wielką siłę marketingową ma młoda narciarka, która z powodzeniem łączy wyczynowe uprawianie sportu z karierą w modelingu.

