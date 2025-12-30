Poznaj Evę Gini, włoską dziennikarkę sportową, która zrezygnowała z kariery lekkoatletki na rzecz mediów.

Od Inter TV po Sport Mediaset i radio – jej wszechstronna kariera i uroda sprawiły, że stała się gwiazdą.

Sprawdź, jak pasja do sportu, uroda i profesjonalizm zaprowadziły ją na szczyt popularności.

Kim jest Eva Gini? Od marzeń o karierze lekkoatletki do gwiazdy mediów

Urodzona w 1993 roku w Magenta pod Mediolanem, Eva Gini od dziecka była zanurzona w świecie sportu. To dzięki ojcu, który zabierał ją na mecze piłkarskie, wyścigi Formuły 1 i Moto GP, pokochała sportową rywalizację. W młodości sama próbowała sił jako sportsmenka – jej specjalnością był bieg na 400 metrów. Mimo że ostatecznie nie została profesjonalną lekkoatletką, postanowiła pozostać w branży i obrała ścieżkę dziennikarską.

Kariera w Sport Mediaset i nie tylko

Droga zawodowa Evy Gini jest imponująca i pokazuje jej wszechstronność. Zanim na stałe związała się ze Sport Mediaset, zdobywała cenne doświadczenie w kilku miejscach. Związana była z Inter TV, współpracowała z La Gazzetta dello Sport. Debiut w roli prezenterki serwisów informacyjnych na kanałach Premium Sport i Sport Mediaset był przełomem.

Od 2023 roku jest jedną z głównych twarzy flagowego programu informacyjnego Sport Mediaset, emitowanego na kanale Italia 1, gdzie prowadzi go na zmianę z innymi znanymi dziennikarzami. W 2023 roku zadebiutowała również w radiu, współprowadząc audycję dla stacji RDS.Jej praca nie ogranicza się do studia. Jako reporterka przeprowadzała wywiady z najważniejszymi postaciami świata sportu, w tym z prezesami klubów, trenerami i zawodnikami.

Uroda i fenomen popularności w mediach społecznościowych

Nie da się ukryć, że Eva Gini jest kobietą o wyjątkowej urodzie, co często podkreślają jej fani i media. Jej uroda, w połączeniu z profesjonalizmem, sprawia, że jest często porównywana do innych znanych włoskich prezenterek, takich jak Diletta Leotta.

Jej profil jest pełen efektownych zdjęć z pracy, ale także z licznych podróży i wakacji. Fotografie w bikini z Sardynii czy znad jeziora Garda regularnie zbierają tysiące polubień i komentarzy, w których fani komplementują jej wygląd.

Jest wielką fanką Interu Mediolan, co jest naturalne, biorąc pod uwagę jej historię zawodową. Uwielbia podróżować, a w wolnym czasie dla relaksu i utrzymania formy gra w padla. Jest aktywna na wielu platformach społecznościowych, w tym na Instagramie

