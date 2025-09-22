Ewa Pajor na gali Złotej Piłki. Błyszczy z głębokim dekoltem w świecącej sukience!

Gala Złotej Piłki to jedno z najważniejszych wydarzeń roku w światowej piłce. Największe gwiazdy piłki nożnej na ten jeden wieczór zapominają o dresie i w wieczorowych kreacjach spotykają się w legendarnym paryskim Teatrze Chatelet. Plebiscyt "France Football" stał się tym najbardziej prestiżowym, w którym koronuje się najlepszych. A w tym roku jedną z gwiazd wielkiej gali jest Ewa Pajor, która już na pewno będzie w czołowej "10" Złotej Piłki, a do tego odbierze nagrodę im. Gerda Muellera dla zawodniczki, która zdobyła najwięcej bramek w poprzednim sezonie.

Złota Piłka 2025: Relacja na żywo. Lewandowski daleko, Pajor w czołówce! [Wyniki LIVE]

Ewa Pajor w świecącej sukience z odważnym dekoltem na gali Złotej Piłki

Ta prestiżowa nagroda po raz pierwszy w historii trafi do kobiety. Pajor zapracowała na nie, strzelając 52 gole w minionym sezonie. Do tego zanotowała też 18 asyst, więc nie może dziwić, że znalazła się w ścisłej czołówce plebiscytu Złotej Piłki. O nią rywalizują w dużej mierze piłkarki Barcelony, które w licznym gronie udały się do Paryża i zamieniły piłkarskie stroje na wspaniałe wieczorowe kreacje.

Pajor postawiła na efektowną czarną sukienkę z cekinami i wyraźnie wyciętym dekoltem. Na czerwonym dywanie czuła się równie komfortowo, co na boisku, a towarzyszyły jej przecież między innymi Aitana Bonmati i Alexia Putellas - największe gwiazdy kobiecej piłki, które już po dwa razy odbierały Złotą Piłkę. Czy w tym roku któraś z nich skompletuje hat-tricka? A może to Polka odbierze tę nagrodę po znakomitym sezonie, w którym wygrała z Barceloną wszystko na krajowym podwórku i doszła do finału Ligi Mistrzyń UEFA? Wszystkiego dowiemy się już podczas gali, która rozpocznie się o godzinie 21:00.