Gorące zdjęcia prawnuczki legendy piłki nożnej. Internet szaleje

Ferenc Puskás zapisał się w historii sportu dzięki imponującym osiągnięciom. Z Realem Madryt trzykrotnie sięgnął po Puchar Europy, zdobył również złoty medal olimpijski i srebro mistrzostw świata. Na koncie miał także liczne tytuły mistrzowskie na Węgrzech i w Hiszpanii. Jego piłkarskie dziedzictwo jest na tyle znaczące, że FIFA nazwała jego imieniem nagrodę przyznawaną autorowi najpiękniejszego gola roku.

Ane rozwija karierę internetową, publikując treści związane z modą, podróżami i codziennym stylem życia. Ważne miejsce zajmuje w nich także piłka nożna, a szczególnie historia jej słynnego przodka. Influencerka odwiedza obiekty związane z karierą Puskása, między innymi stadion Santiago Bernabéu oraz Puskás Aréna. Przy okazji opowiada o jego życiu i mniej znanych epizodach zawodowej drogi, w tym o pracy trenerskiej w chilijskim klubie Colo-Colo w 1977 roku.

ZOBACZ TEŻ: Brytyjski medalista olimpijski nie krył zachwytu Karolem Nawrockim! Tak komentował trening z Mannym Pacquiao

45

Największą społeczność Ane zgromadziła na Instagramie, gdzie jej profil obserwuje około 100 tysięcy osób. Jest obecna również na TikToku i Threads. Na co dzień dzieli swój czas między Walencję a San Sebastián, łącząc działalność internetową z popularyzowaniem historii swojej rodziny.