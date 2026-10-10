Gorące zdjęcia prawnuczki legendy piłki nożnej. Internet szaleje

KLS
2026-10-10 16:36

Ane Puskás zyskuje coraz większą popularność w mediach społecznościowych, a jej nazwisko nie jest przypadkowe. Hiszpańska influencerka jest prawnuczką Ferenca Puskása, legendarnego piłkarza uznawanego za jedną z największych postaci w dziejach Realu Madryt i światowego futbolu. Zainteresowanie jej osobą wykracza poza Hiszpanię, a sporo uwagi przyciągają publikowane przez nią odważne materiały.

Ferenc Puskás zapisał się w historii sportu dzięki imponującym osiągnięciom. Z Realem Madryt trzykrotnie sięgnął po Puchar Europy, zdobył również złoty medal olimpijski i srebro mistrzostw świata. Na koncie miał także liczne tytuły mistrzowskie na Węgrzech i w Hiszpanii. Jego piłkarskie dziedzictwo jest na tyle znaczące, że FIFA nazwała jego imieniem nagrodę przyznawaną autorowi najpiękniejszego gola roku.

Ane rozwija karierę internetową, publikując treści związane z modą, podróżami i codziennym stylem życia. Ważne miejsce zajmuje w nich także piłka nożna, a szczególnie historia jej słynnego przodka. Influencerka odwiedza obiekty związane z karierą Puskása, między innymi stadion Santiago Bernabéu oraz Puskás Aréna. Przy okazji opowiada o jego życiu i mniej znanych epizodach zawodowej drogi, w tym o pracy trenerskiej w chilijskim klubie Colo-Colo w 1977 roku.

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Ane Puskás na tle zdjęć dziadka. Obok miniatury kobiety w bikini i eleganckim stroju. Więcej o niej przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 45

Największą społeczność Ane zgromadziła na Instagramie, gdzie jej profil obserwuje około 100 tysięcy osób. Jest obecna również na TikToku i Threads. Na co dzień dzieli swój czas między Walencję a San Sebastián, łącząc działalność internetową z popularyzowaniem historii swojej rodziny.

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